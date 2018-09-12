'Yıldızlar Altında Sinema Keyfi' etkinliği çerçevesinde gösterilecek üç sinema klasiği Kadıköylü sinemaseverlerle buluşuyor.

İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin tek komedi filmi olan Bellissima (1951), Yılmaz Güney’in yönetmen olarak kendini kanıtladığı ilk film sayılan Seyyit Han (1968) ve İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından Yedinci Mühür (Det sjunde inseglet, 1957) seyirciyle buluşacak. Bu sene ilki yapılacak etkinlik İsveç Enstitüsü, İtalyan Kültür Merkezi ve Güney Film’in destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Bu üç açık hava gösterimi aynı zamanda, 2019 yılında kendi binasında faaliyetlerine başlayacak olan Sinematek/Sinema Evi’nin sanatseverlere neler vaat ettiğine dair bir ipucu niteliği de taşıyor.

Luchino Visconti’nin yönetmenliğini yaptığı; Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella’nın başrolünü oynadığı Bellissima Filmi 13 Eylül Perşembe saat 21:00’de başlayacak. 1951 yapımı film İtalyanca–Türkçe Altyazılı olarak gösterilecek.

Yılmaz Güney’in yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda Nebahat Çehre ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte rol aldığı 1968 yapımı filmi Seyyit Han 14 Eylül, Cuma saat 21:00’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Yıldızlar Altında Sinema Keyfi programının kapanışı Ingmar Bergman’ın yönettiği; Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson ve Bengt Ekerot’un rol aldığı Yedinci Mühür filmi ile yapılıyor. Film 1957 İsveç yapımı ve İsveççe–Türkçe alt yazılı olarak 15 Eylül Cumartesi günü saat 21:00’de gösterilecek.

Sinema Evi arşivini oluşturmaya başladı

25 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan ve 1980 askeri darbesiyle birlikte kapanan Sinematek Derneği’nin mirası Sinematek/Sinema Evi projesiyle yaşatılıyor. Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşaatı halen devam eden binada film gösterimleri için 200 kişilik bir salon yapılıyor.

Ayrıca çeşitli sergilere, seminerlere, konferanslara ve galalara da ev sahipliği yapacak Sinematek/Sinema Evi, arşivini oluşturmaya başladı. Arşive film, yazılı belge, çizim, fotoğraf, film afişi gibi sinema dünyasına dair her türlü materyalle destek sağlanabiliyor. OKAN EGESEL

