Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 11 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bu yıl 17.’si düzenlenen festival 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek. Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin edebilecek.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da yapılacak olan Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak.

17. Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:

11 Temmuz 2018 Çarşamba/Külkedisi Masalı- Tiyatro Alkış

12 Temmuz 2018Perşembe/Üreten Köy Müzikali- Tiyatro Pan

13 Temmuz 2018 Cuma/Tebeşir Dairesi- Altkat Sanat Tiyatrosu

14 Temmuz 2018 Cumartesi/Korsan Kardeşler Hazine Peşinde- Boğaziçi Oyuncuları

15 Temmuz 2018 Pazar/Renkler Ülkesinin Hikayesi- Tiyatro Lika

16 Temmuz 2018 Pazartesi/Pablo Picasso- Tiyatro 34

17 Temmuz 2018 Salı/Çizmeli Kedi Müzikali- Altınok Tiyatrosu

18 Temmuz 2018 Çarşamba/Kitopya- Tiyatro Aba

19 Temmuz 2018 Perşembe/Minik Kahramanlar- Tiyatro Roza

20 Temmuz 2018 Cuma/Mutlu Kedicikler Ülkesi- Zeitgeist Sahne

21 Temmuz 2018 Cumartesi/Duygusal Keman ile Komik Davul- Öykü Sanat Merkezi

22 Temmuz 2018 Pazar/Pinokyo Komedisi- Tiyatro Yeni Çizgi

23 Temmuz 2018 Pazartesi/Süper Dedektif Gizli Görev- Tiyatro Minerva

24 Temmuz 2018 Salı/Küçük Kara Balık Balon- Kukla Tiyatrosu

25 Temmuz 2018 Çarşamba/Çiftlikte Patırtı- İstanbul Kumpanyası. KÜLTÜR SERVİSİ

