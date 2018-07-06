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Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler

17. Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor. Çocuklar 15 gün boyunca yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da gerçekleşecek Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak

06 Temmuz 2018 Cuma 12:16
Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 11 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bu yıl 17.’si düzenlenen festival 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek. Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin edebilecek.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da yapılacak olan Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak.
17. Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:
11 Temmuz 2018 Çarşamba/Külkedisi Masalı- Tiyatro Alkış
12 Temmuz 2018Perşembe/Üreten Köy Müzikali- Tiyatro Pan
13 Temmuz 2018 Cuma/Tebeşir Dairesi- Altkat Sanat Tiyatrosu
14 Temmuz 2018 Cumartesi/Korsan Kardeşler Hazine Peşinde- Boğaziçi Oyuncuları
15 Temmuz 2018 Pazar/Renkler Ülkesinin Hikayesi- Tiyatro Lika
16 Temmuz 2018 Pazartesi/Pablo Picasso- Tiyatro 34
17 Temmuz 2018 Salı/Çizmeli Kedi Müzikali- Altınok Tiyatrosu
18 Temmuz 2018 Çarşamba/Kitopya- Tiyatro Aba
19 Temmuz 2018 Perşembe/Minik Kahramanlar- Tiyatro Roza
20 Temmuz 2018 Cuma/Mutlu Kedicikler Ülkesi- Zeitgeist Sahne
21 Temmuz 2018 Cumartesi/Duygusal Keman ile Komik Davul- Öykü Sanat Merkezi
22 Temmuz 2018 Pazar/Pinokyo Komedisi- Tiyatro Yeni Çizgi
23 Temmuz 2018 Pazartesi/Süper Dedektif Gizli Görev- Tiyatro Minerva
24 Temmuz 2018 Salı/Küçük Kara Balık Balon- Kukla Tiyatrosu
25 Temmuz 2018 Çarşamba/Çiftlikte Patırtı- İstanbul Kumpanyası. KÜLTÜR SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
YıldızlarTiyatro
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