YKY'den 5000. kitaba özel tanıtım

YKY, 5000. kitap olarak büyük şair Nâzım Hikmet’in “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları(1937-1942)”nı seçen yayınevi, bunu 17 Ocak Çarşamba günü, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlediği bir etkinlikle kutladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğiyle gerçekleştirilen gecede yayınevinin yazarları, çevirmenleri, çizerleri, çalışanları, iş ortakları ve yayıncılar bir araya geldi.

Ömer M. Koç, burada yaptığı konuşmada, “Bugün, nereden bakılsa, sanat, edebiyat ve fikir sahalarında neşriyat yapan bir yayınevinin 5000 başlığa ulaşması eşine az rastlanır bir hâdisedir. 5000 kitabı, iyi bir okurun ömrü boyunca okuyabileceği kitap sayısı olarak değerlendirirsek, yayınevimizin bir ömre bedel eser yayımlamış olduğunu söylememiz yanlış olmaz kanaatindeyim” dedi.

YKY'nin 1000. kitabı 'Aloşnâme', 2000. kitabı 'İbn Battûta Seyahatnâmesi', 3000. kitabı “Kazım Karabekir’in Günlükleri”, 4000. kitabı ise Yaşar Kemal’in 'Çocuklar İnsandır' idi.

Bu arada “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları(1937-1942)” 7 defterden oluşuyor ve fiyatı 220 TL...

HABER MERKEZİ