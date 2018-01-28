YKY'den dikkat çeken 4 kitap

“Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)” başlıklı eser, Nâzım Hikmet'in 1937-1942 yılları arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde tuttuğu 6 cep defterinden yola çıkarak hazırlandı. Eserin fiyatı 220 TL.

YKY, Avusturyalı yazar Thomas Bernhard'ın külliyatını yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son çıkan eser 'Sarsıntı' başlığını taşıyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan bir başka eser olan 'Dışsal Günlük', 2017 yılında hayata gözlerini yuman ünlü Fransız denemeci Michel Tournier’nin alternatif bir günlük denemesi olarak öne çıkıyor. 140 sayfalık eser 14 TL.

Türk romanının klasik eserlerinden Halit Ziya? Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı romanı bu kez YKY'nin nitelikli baskısıyla okurla buluştu. Halit Ziya? Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah’la birlikte ikinci önemli romanı Aşk-?ı Memnu, görünüşte ölçüsüz ve biraz da maddi çıkara dayalı bir evliliğin ortaya çıkardığı felaketi anlatıyor. 344 sayfalık eser 16 TL.

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