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Yöresel mimarileri üç boyutluya işliyorlar

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da, yörenin mimarisini yansıtan üç boyutlu kabartmalı resim çalışmaları bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor

31 Ağustos 2018 Cuma 13:55
Yöresel mimarileri üç boyutluya işliyorlar

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da, yörenin mimarisini yansıtan üç boyutlu kabartmalı resim çalışmaları bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Özellikle Akçaabat Orta Mahalle evleri ve Uzungöl’ü yansıtan çalışmalar turistlerin ilgisini çekerken Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da üç boyutlu kabartmalı resim sanatı öğreticisi  Nuran Özergin, her yaş grubundan kişinin bu sanatı ilgi duyduğunu belirtiyor. 

Osmanlı dönemine ait olan sanatın günümüze daha da gelişerek geldiğini belirten Özergin, “Osmanlı döneminde özellikle psikolojik sorunları olan hastalara bu tür çalışmalar yaptırılmış. O dönemler hastalara kağıtlardan farklı şekiller çıkartılarak kendilerini daha rahat bir ortamda olmaları sağlanırmış. Günümüzde   üç boyutlu kabartma  resim  sanatı daha da gelişti. Kursiyerlerimiz,  istenilen çalışmayı  resimleyerek  tablolaştırabiliyor. Kursiyerlerimiz  bu sanat sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar  hem de stres atıyorlar.

Çalışmalarımız çoğu bölgemizdeki yöresellerden oluşuyor. Özellikle gurbetçiler olsun turistler olsun Trabzon   Akçaabat Orta Mahalle evleri ve Uzungöl çalışmalarını  tercih ediyor. En kısa  çalışmamız 1 hafta,  en uzunu  ise  bazen  1 ayı geçiyor. Şu anda 18 kursiyerimiz var. Gençlerin yanı sıra  emekliler de bu sanata  ilgi gösteriyorlar” dedi. Kursiyerleden  Sema Coşkun hem sanat öğrendiğini hem stres tattığını belirterek, “Banka emeklisiyim. 6 aydır buradayım. Çok memnunum. Benim gibi emekli olanlar böyle kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum. Hem stres atıyorsunuz hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorsunuz” diye konuştu. 

Nursan Hacısalihoğlu isimli kursiyer de, “Emekliyim. 5 aydır buradayım. Çok memnunum,  yaptığım çalışmalar sayesinde ruhum dinleniyor. Hocamızı çok seviyorum. Burada güzel vakit geçiriyoruz, sonucunda da ortaya çok güzel şeyler çıkınca  hoşuma  gidiyor. Özellikle emeklilerin buraya  gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada çok güzel vakit geçireceklerini umuyorum” dedi. İHA
 

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