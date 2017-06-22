Yörükler yaylalara göç ediyor

Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki Saraçlı köyünde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla Akseki'nin Göktepe Yaylası'na göç ediyor.

Saraçlı köyündeki hayvancılık dışında geçim kaynakları bulunmayan Yörükler, havaların ısınması üzerine daha serin olan yaylaların yolunu tuttu.

Yaz mevsimini Akseki'nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin Eğrigöl Yaylası'nda geçirecek Yörükler, gelişen teknolojiye bağlı olarak at ve deve sırtında değil, motorlu araçlarla göç ediyor.

Un, bulgur, tuz, kazan, tencere, yayık, beşik, yatak ve yorganlarını kamyonet, kamyon, traktör ve otomobil gibi çeşitli araçlarla taşıyan Yörüklerin ana geçim kaynağı olan keçiler ise çobanlar tarafından otlatılarak götürülüp getiriliyor.

Eylül sonuna kadar yaylada kalacaklar

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nden yaylaya çıkan Yakup Saraç, "15 Mayıs'tan sonra hayvanlarımız durmaz, kendileri yola çıkarlar. Eğrigöl Yaylası'na çıktık. Obalarımıza yerleştik. Burada havalar halen soğuk. Eylül ayı sonlarına kadar yaylada kalırız. Daha sonra ise evlerimize yeniden göç ederiz" dedi.

64 yaşındaki İbrahim Erbay ise Manavgat ilçesinin Saraçlı Mahallesi'nden Akseki'nin Göktepe Yaylası Kalkantaş mevkisine koyunlarını otlatmak için çıktıklarını ve obalarda kaldıklarını söyledi.

Mayıs ortasından sonra havaların ısınmasıyla koyunların yaylaya götürüldüğünü anlatan Erbay, "10 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan vazgeçemiyoruz. Devamlı olarak yaylalara çıkıyoruz. Sıcaklarda koyunlar sahilde durmaz. Mutlaka yaz ayını yaylalarda geçirmek zorundayız. Ekim ayı sonlarında ise yayladan evlerimize yeniden göç ederiz" diye konuştu.