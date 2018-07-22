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Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 

Malatya’nın kültürel dokusunu yeni nesillere aktarmak amacıyla, ana teması eski mesleklerden oluşan balmumu figürlerin yer aldığı Zanaatlar Müzesi yoğun ilgi görüyor. Müzeyi gezen vatandaşlar, geçmişin geleceğe taşınmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti

22 Temmuz 2018 Pazar 15:10
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 

Malatya’nın kültürel dokusunu eski meslekler temasıyla gelecek nesillere aktaran Battalgazi Zanaatlar Müzesi ziyaretrçilerden büyük ilgi görüyor. 
Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen nalbantlık, yemenicilik, semercilik, marangozluk, kalaycılık ve kervancılık gibi mesleklerin yeni nesillere tanıtılmasını amaçlayan bal mumu çalışmasının yer aldığı Battalgazi Zanaatlar Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Zanaatlar Müzesi’ni ziyaret eden Şahin Say, “Torunlarım ile burayı görmek için geldik. Çok memnun oldular. Torunlarım çok meraklılar. Kalaycıyı filan sordular. Çok güzel bir hizmet. Önceki halini gördüm çok acıklı bir hali vardı” şeklinde konuştu. 

Zanaatlar Müzesi’ni ilk kez gördüğünü ifade eden Azim Yılmaz ise, “Gazi Lisesi’nde okuyorum. Buradaki hizmetleri ilk defa görüyorum. Battalgazi'yi ilk kez görüyorum. Bayağıda çalışmışlar. Beklediğimden daha güzel bir Battalgazi gördüm. Geçmişi görmedim ama yaşamak isterdim” dedi. 

Mehmet Avcu da, “Bu tarihi gördük. Buranın restore edilmeden önceki hali yıkık virane bir şekildeydi. Misafirimi buraya getirmemdeki sebebi, en azından tarihimizi ve yapılan emeği bir görsün. Misafirimi buraya getirirken gururlanarak getiriyorum. Malatya’nın tarihine bakarsanız çok güzeldi. Ama insanlar bakmaya bakmaya tarihten bir şey kalmadı. Eskiye yönelen bir özlem ve bir sevgi başladı. Bu sevgi inşallah bundan sonra devam eder” diyerek yetkililere teşekkür etti. 

Hatay’dan geldiğini ifade eden Abdullah Yeral ise, “Hatay'dan geldim. Kervansaraya ilk kez geldim. Ben 5 sene evvelini de gördüm, şimdiki halini de. Çok değişmiş. Kervansaray'daki çalışmalar hakikaten çok güzel olmuş” diye konuştu. İHA
 

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Zanaatlar Müzesi
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