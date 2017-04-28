Zeynel Bey Türbesi için ilk deneme

Türkiye ’de ilk defa bir eserin bütünsel olarak taşınma özelliği olan bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi , "Hollanda" yöntemiyle yeni yerine taşınacak. Yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na taşınacak olan türbe için 60 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Türbenin taşınması için yapılan 2 kilometrelik özel yolun sağlamlığı denendi. Çalışmaların sona gelindiği taşınma işleminde ilk deneme sürüşü de yapıldı.

Türbeyi taşıyacak olan 8 parçalı ve 192 tekerlekli platforma, deneme amacıyla her biri 25 ton olan 30 adet beton blok taşındı.