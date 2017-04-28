Zeynel Bey Türbesi için ilk deneme

Türkiye’de ilk defa bir eserin bütünsel olarak taşınma özelliği olan bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi, "Hollanda" yöntemiyle yeni yerine taşınacak. Yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na taşınacak olan türbe için 60 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Türbenin taşınması için yapılan 2 kilometrelik özel yolun sağlamlığı denendi. Çalışmaların sona gelindiği taşınma işleminde ilk deneme sürüşü de yapıldı.
Türbeyi taşıyacak olan 8 parçalı ve 192 tekerlekli platforma, deneme amacıyla her biri 25 ton olan 30 adet beton blok taşındı.
Deneme işlemlerini yerinde izleyen Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasında sona gelindiğini belirterek, " Zeynel Bey Türbesi taşınmadan önce son emsal ağırlığında ve hatta türbeden daha ağır beton bloklar platforma yüklendi. Şuan için denemede herhangi bir sıkıntı yok. Zeynel Bey Türbesi'nin konumlanacağı yeni Hasankeyf’teki alana beton bloklar götürülecek ve aynı şekilde geri getirildikten sonra inşallah çok yakın zamanda Zeynel Bey Türbesi yeni Hasankeyf’teki yerine taşınacaktır" dedi. İHA