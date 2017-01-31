İstanbul, dünyanın en güzel 3. şehri

Listeye giren diğer şehirler ise sırasıyla şunlar: New York, Londra, Şefşauen (Fas), Paris, Cape Town (Güney Afrika), Amsterdam, St. Petersburg (Rusya), Beyrut, Kyoto (Japonya), Queenstown (Yeni Zellanda), Barselona, Singapur, Havana (Küba), Floransa (İtalya), Sydney (Avustralya), Lizbon (Portekiz), Rio de Janeiro (Brezilya), Caypur (Hindistan), Lüzern (İsviçre), Şanghay (Çin), San Francisco (ABD), Roma, Brugges (Belçika), Stockholm, (İsveç), Cartagena (Kolombiya), Budapeşte, Valparaiso (Şili), Prag, Edinburgh (İskoçya), Busan (Güney Kore), Mexico City (Meksika), Charleston (ABD), Dubrovnik (Hırvatistan), Riga (Letonya), Quito (Ekvador), Viyana, Quebec (Kanada), Kudüs, Buenos Aires, İsfahan (İran), Sevilla (İspanya), Muskat (Umman), Chicago (ABD), Kiev (Ukrayna), Ho Şi Minh (Vietnam), Hamburg (Almanya). ABD, 4 şehirle listeye en fazla şehir sokan ülke oldu. Buna karşılık listeye Avrupa kıtasından 22, Asya'dan 11, Latin Amerika'dan 7, Kuzey Amerika'dan 5, Afrika ve Okyanusya'dan 2'şer şehir girdi.

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