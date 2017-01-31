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İstanbul, dünyanın en güzel 3. şehri

Seyahat dergisi Conde Naste Traveller, dünyanın en güzel 49 şehrini sıraladı. Listenin ilk sırasında İtalya'nın Venedik şehri bulunurken, Hong Kong ikinci, İstanbul ise 3. sırada yer aldı.

31 Ocak 2017 Salı 15:04
İstanbul, dünyanın en güzel 3. şehri

Listeye giren diğer şehirler ise sırasıyla şunlar: New York, Londra, Şefşauen (Fas), Paris, Cape Town (Güney Afrika), Amsterdam, St. Petersburg (Rusya), Beyrut, Kyoto (Japonya), Queenstown (Yeni Zellanda), Barselona, Singapur, Havana (Küba), Floransa (İtalya), Sydney (Avustralya), Lizbon (Portekiz), Rio de Janeiro (Brezilya), Caypur (Hindistan), Lüzern (İsviçre), Şanghay (Çin), San Francisco (ABD), Roma, Brugges (Belçika), Stockholm, (İsveç), Cartagena (Kolombiya), Budapeşte, Valparaiso (Şili), Prag, Edinburgh (İskoçya), Busan (Güney Kore), Mexico City (Meksika), Charleston (ABD), Dubrovnik (Hırvatistan), Riga (Letonya), Quito (Ekvador), Viyana, Quebec (Kanada), Kudüs, Buenos Aires, İsfahan (İran), Sevilla (İspanya), Muskat (Umman), Chicago (ABD), Kiev (Ukrayna), Ho Şi Minh (Vietnam), Hamburg (Almanya). ABD, 4 şehirle listeye en fazla şehir sokan ülke oldu. Buna karşılık listeye Avrupa kıtasından 22, Asya'dan 11, Latin Amerika'dan 7, Kuzey Amerika'dan 5, Afrika ve Okyanusya'dan 2'şer şehir girdi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 31.01.2017 15:06
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDünyanın En Güzel 3. şehriİstanbul
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