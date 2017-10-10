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Kayseri'de kitap festivali

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı' cumartesi günü açılacak.

10 Ekim 2017 Salı 12:33
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Kayseri'de kitap festivali

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fuarın tanıtımı için Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde düzenlediği bsın toplantısında, fuara 110 yayınevinin katılacağına işaret ederek, "9 gün sürecek kitap fuarıyla Kayseri'de bundan sonra ekim ayı 'ekin ayı' olacak. Artık ekim ayında kültür ekimi yapacağız. 200'ü aşkın da şair, yazar ve sanatçı fuarımıza gelecek" dedi.

Çelik, bu yıl ilkini düzenleyecekleri Kitap Fuarı’nı geleneksel hale getireceklerini belirtti ve Kayseri’ye yakışır bir fuar yapacaklarını dile getirdi.

 Fuar, Dünya Ticaret Merkezi'nde 14-22 Ekim'de kitapseverleri ağırlayacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kayseride Kitap FestivaliKitap Fuarı
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