Kâğıt Müzesi’ne ilgi büyük

Ürettiği kâğıtlar, hattat, tezhipçi ve ebru sanatçıları tarafından ilgi gören müze ve atölye, Türkiye'de üretilen sanat eserlerinde yerli kâğıtların kullanılmasını amaçlıyor.

Müzenin sorumlusu sanat tarihçisi Aytekin Vural, kâğıtçılığın gelişmesi ve çok fazla atölye kurulması için gönüllü danışmanlık yaptıklarını söyledi.

"Amacımız Türk İslam hat sanatının Hint, Çin Japon değil de ülkemizde Kahramanmaraş pamuğu, Sinop keteniyle üretilen kâğıtla yapmaları, esere daha fazla anlam katacaktır" diyen Vural, şöyle konuştu: "Müze artık bu ihtiyaçları karşılayamayacak konuma geldi. Bunun için yeni kâğıtçılar yetiştirmemiz gerekiyor. Osmanlı kâğıdını tekrar yerli bir şekilde üretmek en büyük hedefimizdi. Çok değerli hocalarımızla çalıştık ve bu gayeye ulaştık."

Vural, müzede isteyen ziyaretçinin kendi kâğıdını ücretsiz yapabildiğini belirterek şunları söyledi: "Müzemiz 3'üncü yılını geride bırakırken atölye ve müzeye 252 bin kişi ziyarete geldi. Atölyeye gelenlerin kayıtları bazen tutulmuyor. Bunu da hesaba katarsak 300 bine ulaşan bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 2017'de daha fazla ziyaretçi kabul edeceğimizi tahmin ediyoruz. 2017'de bu rakamı geçeceğiz. Ziyaretçi sayısından çok nitelik de önemli. Güzel sanatlarla uğraşan insanlar ziyarete geldi."

Müze, pazartesi hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. AA

Yalova’da kurulan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi'ni 3 yılda 252 bin kişi ziyaret etti. 25 Mayıs 2013'te kurulan müze ve bünyesindeki atölye sayesinde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı kâğıtçılığı yeniden canlanmaya başladı.