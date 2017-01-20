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Kısa öykünün en iyi örnekleri

Çevirmen ve editör Celal Üster, İngiliz ve Amerikan edebiyatının kısa öykü ustalarının en başarılı örneklerini bir araya getirdi.

20 Ocak 2017 Cuma 16:49
Kısa öykünün en iyi örnekleri
Çevirmen ve editör Celal Üster’in eğitim hayatı boyunca ve sonraki dönemlerde okuduğu, yıllar içinde belleğinde iz bırakmış öykülerden oluşan kısa öykü seçkisi, İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi’nden çıktı.  
Kısa Öykünün Büyük Ustaları modern öykünün gelişimine olağanüstü katkılarda bulunmuş Washington Irving, Edgar Allen Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville gibi ustaların yapıtlarını okurla buluşturuyor. Seçkide ayrıca James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Mark Twain, Jack London, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Kate Chopin, O.Henry, Lafcadio Hearn, Saki (H. H. Munro), Stephen Crane, G. K. Chesterton, Ambrose Bierce, Sherwood Anderson ve Oliver Goldsmith’in birer unutulmaz öyküsü yer alıyor. 
Kısa Öykünün Büyük Ustaları’nın akademik kaygılar taşıyan bir antoloji olmadığını belirten Celal Üster, İngiliz ve Amerikan kısa öykü edebiyatını nesnel bir yaklaşımla değerlendiren ölçütlerden ziyade, kendi okurluk deneyiminden doğan öznel ölçütlerle seçkiyi hazırladığını vurguluyor. OKAN EGESEL
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