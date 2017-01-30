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Köy ve kır hayatına dair öyküler

Yazar Murat Yalçın’ın köy ve kır hayatını konu edinen öykülerinden oluşan yeni kitabı Pera Mera Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 17:58
Köy ve kır hayatına dair öyküler
Murat Yalçın’ın yeni öykü kitabı Pera Mera, kentle kır arasına sıkışmış hayatları değil, kentle kır arasında gidip gelen göstergeleri anlatıyor. Pera’nın güncel simgelerinden biri haline gelmiş Hazzopulo Köpeği’nden yola çıkarak kent ve kır hayatlarını okuyucusuna yeniden anımsıyor. Öykülerin en güçlü yanı bu; kokuların bize geçmiş bir zamanı, uzaklarda kalmış bir mekânı anımsatması. Murat Yalçın, Pera Mera’da dilimizin tadını çıkararak çok boyutlu bir ustalık kitabı kaleme almış. 
Kitabın sonundaki “Pera Mera Sözlüğü” ve Murat Yalçın’ın seçtiği şarkılardan oluşan “Pera Mera Ezgiliği” okuyucuya öykülerin içinde eşlik ediyor.
Murat Yalçın, “Hatırlanacak şeyler o kadar çok ki” diyor ve devam ediyor: “Kendimi değiştirmiyorum, dünyayı değiştirmiyorum ama gerçekliği değiştirerek, kendi hayallerimin arkasına gizleyerek kendi yenidünyamı kuruyorum.” OKAN EGESEL
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