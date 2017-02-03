Otağda Kırgız kültürünü tanıtıyorlar

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir köyünde kurulan otağda (büyük ve süslü çadır), yerli ve yabancı turistlere Kırgız kültürü tanıtılıyor.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkiinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, köye gelen misafirlerini, kurdukları büyük çadırda ağırlıyor.

Köylülerden Kenan Aytaç, amaçlarının, kültürlerini tanıtmanın yanı sıra ilçe ekonomisine de katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ağır kış şatlarına rağmen misafirlerini sıcak bir ortamda konuk ettiklerini anlatan Aytaç, şöyle konuştu:

"Otağ çadırında eski motifleri barındıran ürünler yapıyorum. Dizilere ve üniversitelere kıyafet temin ediyorum. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından sipariş verenlerin ürünlerini özenle hazırlayarak gönderiyoruz. Bu kültürün tanıtılması açısından da sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gelen turistlere fotoğraf çekimi ve misafirperverlik konusunda elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Çayımızı, çorbamızı, hoşgörümüzü onlardan eksik etmiyoruz. Burayı görmek isteyen herkesi Van Erciş'e bekliyoruz."