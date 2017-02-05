Öykü Gazetesi’nin yeni sayısı çıktı

Ömer Seyfettin’den Sait Faik’e, toplumcu edebiyattan 50 kuşağına, öykü yazarlarımızın gücü, üretimi, yaratıcılığı hiç eksilmedi, Tahsin Yücel’in de dediği gibi, Sait Faik, Orhan Kemal gibi yazarların sayısı dünyada da çok fazla değildir… Öykü Gazetesi, edebiyatımızın bu kanalıyla beslenip günümüzde de olanca verimliliğiyle akan öykü ırmağını, iyi öyküyü ve sadece öyküyü okura alabildiğince yalın ve hızlı biçimde ulaştırma hevesiyle 2016 yılının Ekim ayında yayımlanmaya başladı. “Gerçekleri Yazmayan Gazete” Şubat sayısıyla okuyucuyla buluştu.

Yalnızca “öykü” yayımlayan ve ayda bir okurla buluşan Öykü Gazetesi’nin Şubat 2017 sayısında öyküleri çıkan yazarlardan bazıları ise şöyle: Faruk Duman, Fahrettin Bilge Keyvanoğlu, Özkan Ali Bozdemir, Hakan Sipahioğlu, Pelin Yılmaz, Nazlı Yıldırım, Burak Evren, Ahmet Fenar, Kerem Görkem, Hülya Hacızade, İlknur Güneylioğlu.

OKAN EGESEL