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Tarihi bezirhane turizme kazandırıldı

Kayseri Melikgazi’de restore ettirilen yaklaşık 200 yıllık bezirhane ziyarete açıldı

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:34
Tarihi bezirhane turizme kazandırıldı

Kayseri Melikgazi’de restore ettirilen yaklaşık 200 yıllık bezirhane turizme kazandırıldı.

Vali Orhan Düzgün, Germir Mahallesi'ndeki bezirhanenin açılışında yaptığı konuşmada, kendisini en çok etkileyen tarihi yerleşim yerlerinden birinin de Germir olduğunu belirtti.

Tarihe ve kültüre sahip çıkmanın önemine işaret eden Düzgün, "Burası tabii sadece yerleşim alanı değil, ticaret alanı da olmuş. Bezirhane de bunlardan biri. Buraları restore ederek kültür hayatımıza katmak, kültür turizminin gelişmesine katkı sağlamak da son derece önemli. Buralar ayağa kalktıkça Germir'in de Safranbolu gibi kültür mekanlarından biri sayılacağından şüphem yok" dedi.

1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen, bölgede yetişen bitkilerin yağını çıkarmak için kullanılan bezirhanenin restorasyonu için yaklaşık 200 bin lira harcandı.

Bezirhaneyi ziyaret edenlerin çalışma prensibini anlayabilmesi için de yaklaşık 5 dakikalık animasyon film hazırlandı. Ayrıca turistlerin tarihi mekanı yanlarında rehber olmadan da dolaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce metinler oluşturuldu.

Toplanan bitkilerin kurutulduğu ocak, öğütüldüğü değirmen, yağların preslendiği ve depolandığı alan ile hayvanların kaldığı ahır olmak üzere beş bölümden oluşan bezirhanedeki 3 tonluk değirmen taşı ile 13 metre uzunluğundaki her biri 1 ton ağırlığındaki ardıç ağacından yapılmış 6 direk, yapıyı gezenlerin ilgisini çekiyor.

O zamanın şartlarıyla devasa taş ve direklerin bezirhaneye nasıl getirildiği, ziyaretçilerin en çok sorduğu konular arasında yer alıyor.

AA

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