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Yayıncılık büyüme istikrarını koruyor

Türkiye’nin kültürel yaşamının önemli göstergelerinden bandrol satış rakamları ile tescil sayıları ilk kez ortak bir veri tabanına taşındı. Sistemin ilk sonuçlarına göre, geçtiğimiz yıl 404 milyon 129 bin 293 bandrol satışıyla yayıncılık sektöründeki büyüme devam etti.

23 Ocak 2017 Pazartesi 17:51
Yayıncılık büyüme istikrarını koruyor
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2015-2016 bandrol ve tescil istatistiklerine göre en yüksek artış süreli olmayan yayınlarda yaşandı. Süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2015 yılında 384 milyon 54 bin 363 iken, 2016 yılında yüzde 5.2 artışla 404 milyon 129 bin 293’e ulaştı. 2016 yılında eğitim alanında 34 bin 409 yayına 224 milyon 968 bin 715 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisindeki 27 bin 595 yayına 65 milyon 234 bin 178, inanç kategorisindeki 6 bin 121 yayına 50 milyon 454 bin 835, çocuk-gençlik kategorisindeki 8 bin 557 yayına 32 milyon 459 bin 781, yetişkin kurgu kategorisindeki 7 bin 908 yayına 20 milyon 226 bin 792, ithal kategorisindeki 111 bin 522 yayına 5 milyon 787 bin 664 ve akademik alandaki 4 bin 426 yayına ise 4 milyon 997 bin 328 adet bandrol satışı yapıldı. Toplamda ise 200 bin 538 yayına 404 milyon 129 bin 293 bandrol satışı yapıldı. Eser türlerine göre 2015-2016 yılları arasında en çok artış ise eğitim kategorisindeki yayınlarda yaşandı.

Sinema ve müzikte dijital tehdit

Sinema ve müzik eserleri bandrol sayıları, eserlerin dijital yollardan satışı ve yayınının yaygınlaşması nedeniyle düşüş yaşadı. Sinema yasası ve telif hakları sisteminin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarla sektörü koruyan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni telif hakları sistemiyle dijital tehdidin önüne geçmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz 2016 yılında bir önceki yıla oranla sinema ve müzik eserlerinin tescil sayılarında yaşanan yüzde 21,86 azalma ile bandrol satışındaki yüzde 24 düşüş sektörün karşı karşıya olduğu dijital tehdide bir kez daha dikkati çekti. Sinema alanında geçtiğimiz yıl 904 adet tescil işlemi gerçekleştirilirken, 2 milyon 337 bin 384 adet bandrol satıldı. 2016 yılında müzik alanında 2 bin 253 eser tescil edilirken 6 milyon 349 bin 478 bandrol satışı yapıldı. Oyun alanında ise bu rakamlar 94 tescile, 703 bin 102 bandrol satışı olarak gerçekleşti. Sinema ve müzik eserlerinde 2015 yılında 4 bin 161 tescil, 12 milyon 357 bin 34 bandrol satışı yapılırken, 2016 yılında ise 3 bin 251 tescil, 9 milyon 389 bin 962 bandrol satışı gerçekleştirildi.
İHA
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