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Kuran-ı Kerim’e darbe

Muharrem Bayraktar
Türkiye

Muharrem Bayraktar

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

12 Mayıs 2018, 00:00

Aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de bulunduğu 300 Fransız aydınının, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılması için imza vermesi, Batının o çok övündüğü din ve vicdan özgürlüğü perspektifi açısından bakıldığında utanç verici bir durumdur.
Geçmişte İznik Konsülü’nü toplayarak piyasadaki İncillere metinler ilave edip-çıkartan zihniyet, bugün bunu Kuran’a karşı da uygulanacağı hayaline kapılıyor.
Böyle bir şeyin olmayacağını/olamayacağını en iyi kendileri de biliyorlar ama İslam’a karşı küstahça meydan okumaktan geri kalmıyorlar.
İslam dünyasının “Batının kucağına oturarak” nasıl birbirine düşürüldüğünü, nasıl birbirini boğazladığını, nasıl birbirlerinin başına bombalar yağdırdığını, mezhep kavgasının cenderesine yuvarlandığını gören Batı, elbette Kuran’ın bazı ayetlerinin kaldırılmasını “alay edercesine” gündeme getirme cesaretini bulacaktır kendinde.
“Müslüman, ancak Müslüman’ın kardeşidir” ayetini unutup, kâfirle dostluk kuran ve Müslümanların üzerine bomba yağdıran İslam ülkelerinin, Kuran-ı Kerim’e sahip çıkamaz hale gelmeleri de çok doğaldır.
Batının talimatıyla Suriye’yi kana bulayan Müslüman ülkeler, Kuran’ı nasıl savunsunlar? 
Türkiye’nin, Fransa’dan gelen “Kuran sansürü” imzalarına tepkisi de evlere şenlik nitelikte.
YÖK, Fransa’ya tepki olarak, henüz açılmamış ve öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerini kapatma kararı almış!
Yahu zaten öğrencisi olmayan bölümleri kapatsan ne olur kapatmasan ne olur?
Eski Tarım Bakanımızın boynunda, Fransa’dan aldığı Legion D’honner madalyası asılı dururken ne de büyük tepkiymiş bu “bölüm kapatma”!
“Ey Fransa senden artık et almayacağız!” bile diyemiyoruz, ne acıdır ki.
Ve maalesef bu ülkede Kuran’ı Kuran-ı Kerim’in ayetlerine “Bakara, makara” diyen siyasetçilere bile tolerans gösterilen bir zemin oluştu.
Ve maalesef bu ülkede FETÖ denilen yapının sadece ülkeye karşı yaptığı “askeri darbeyi” eleştiriyoruz ama o yapının “dine karşı, İslam’a karşı, Kuran’a karşı” yıllardır sürdürdüğü darbeyi hiç konuşmuyoruz.
Bu yapının dinler arası diyalog adı altında papazları iftar sofralarında ağırlamalarını, Hıristiyanların da cennete gideceklerini üfürmelerini, Kuran’ın bazı ayetlerinin bugün geçerli olmadığını iddia eden görüşler ortaya atmalarını, papaz ve hahamlarla ittifak edilmesini savunan Said Nursi’yi baş tacı yapmalarını sebebi hikmetini pek konuşmuyoruz.
15 Temmuz darbesinden çok daha vahimi diyalogcuların İslam’da vurduğu darbedir.
“Kuran-ı Kerim’den bazı ayetleri çıkartalım” diyen Fransızlardan çok önce, bu topraklarda Fransızların (ve tabi Vatikan’ın) izinden gidip “ayetleri, hadisleri” inkâr eden, Kuran’ı güncellemekten bahseden diyalogcuların varlığına yıllarca kucak açan, imkân sağlayan gafillerin gerçek yüzünü görmeden, Fransa’nın yaptığının gerçek yüzünü de göremeyiz.

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