Kürdistan politikaları

Aynı anda hem Irak’ta, hem de Suriye’de Kürt devleti merkezli tartışmaların içinde bulduk kendimizi. Irak’ta Barzani referandum yaparak Kürt devletine giden yola adım atmak istiyor, Suriye’de ise PYD, adım adım silahlı güçlerinin sayısını da artırarak bir Kürt devleti kurmak istiyor.
Peki, Türkiye’nin bu iki tehlike karşısında tepkisi ne?
Türkiye, Kuzey Irak’ta yapılacak referandumla ilgili daha yumuşak ve şirin mesajlar vererek bu durumu bir sıcak çatışma sebebi görmeyeceğini ilan ederken, Suriye’de meydana gelecek bir Kürt oluşumu için ise bu durumu savaş sebebi sayacağını söylüyor.
İki ayrı Kürt devleti tehlikesi, iki ayrı politika!
Bu durum Türkiye’nin dış politikasının ne kadar kafa karışıklığı içinde olduğunu ne kadar tutarsızlıklarla dolu olduğunu gösteriyor.
Kürt devleti Kuzey Irak’ta kurulursa iyi de Suriye’de kurulursa mı kötü?!
Oysa nerede kurulursa kurulsun komşu topraklarda kurulacak bir Kürt devletinin artçı dalgalarının vuracağı ilk ülke Türkiye.
Bu gerçeği göz ardı ederek 'müttefik ve dost' ilan ettiğiniz (!) Barzani’nin referandumuna sessiz kalıp, düşman ilan ettiğiniz PYD’nin Kürt devleti çalışmalarına sert tepki verirseniz Türkiye’nin menfaatleri açısından bunun izahını yapamazsınız.
He iki tarafta da Türkiye’nin başına büyük belalar açan oluşumlar meydana gelirken iki ayrı politika ortaya koyarak haklılığınızı ispat edemezsiniz. Suriye’deki Kürt devleti tehlikesini önlemek için Rusya ile İran ile gerekirse Esad rejimi ile masaya oturup iş birliği yapmak şart.
Irak’taki Kürt devleti tehlikesini bertaraf etmek için Irak’la işbirliğinin yanı sıra Barzani’nin anlayacağı dilden iki cümle sarf etmek sorunu çözer.
Yoksa “Amerika’nın 1000 tır silah gönderdiği PYD’nin” elindeki silahları sayarak, bu silahlardan duyduğumuz rahatsızlığı dile getirerek, “Rakka operasyonundan sonra Amerika bu silahları geri alacak, PYD ile dostluğu bırakacak” gibi çocuksu savunmalarla kamuoyunu kandırmaya çalışarak bölgesel güvenliğimizi sağlamamız mümkün değil.
Barzaninin petrolünü alıp dost olduysak salih müslimin de petrolünü alıp dost oluruz ya yeter ki para gelsin şehitlerin ne önemi var kefen millete gelinlik saray eşrafına