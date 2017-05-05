Kuru fasulyenin kilosu en az 30 TL olmalı!

Tabi bu haberleri yapanlar, niye çıktı, sorusuna da ufak çaplı cevap bulmaya çalışıyorlar. Tarlada şu kadara alınan fasulye, tezgahta şu kadara satılıyor. Ve suçluyu açıklıyorlar; Nakliyeci ve toptancılar.
Baştan belirteyim bu tabloda mağdur olan vatandaş değildir. Mağdur olan üreticilerdir. Peki, gerçek suçlu veya sorumlu nakliyeci ve toptancılar mı? Bence değil.
Hiç nakliyeciye mikrofon uzatan oldu mu? Mesela bu kamyonları, tırları kaç yüz bin, kaç milyon TL’ye alıyorsunuz?
Bu kadar yol yapıyorlar, lastiğin biri kaç TL? Bazı ürünler soğuk ortamda taşınması gerekir. Bu teçhizatı arabalara kaça kuruyorsunuz? Taşıt vergilerine ne kadar ödüyorsunuz?
Şoför iseniz veya şoför çalıştırıyorsanız onun maaşını, SGK’sını, yolunu, yemeğini nasıl ödüyorsunuz?
Ve de..
Benzin, mazot fiyatlarını nasıl karşılıyorsunuz? Atıyorum, Adana’dan, İstanbul’a mal getirirken otoyollara, köprülere kaç lira ödüyorsunuz? Evet, buyurun bunları bir sorun. Bakalım suçlu nakliyeciler mi?
Toptancıları mı soruyorsun? İstanbul için konuşalım! İstanbul halinde bir dükkanın metrekare fiyatının kaç bin TL olduğunu bilen var mı? Belediyenin aldığı işgaliye bedeli, tabela bedeli, bilmem ne bedeli artı ÖTV’si, KDV’si vs. ne kadar tutuyor bilen var mı?
Çalıştırdığı elamanların maaş, SGK, yol, yemek ücretleri, artı gelen malın sıcak ve soğuk hava depolarında muhafazası, bu depoların maliyeti artı yakıt giderleri, elektriği, suyu, artı gıda sektörü olduğu için malın bozulma ihtimali ne kadara mal oluyor hiç soran oldu mu?
Sormazlar, soramazlar. Çünkü sorsalar bir ürünün tarladan market rafına gelişindeki fiyat farkının müsebbibinin nakliyeci ve toptancılar olmadığı ortaya çıkacak. Haliyle bu fiyat farkının asıl sebebi nedir, müsebbibi kimdir, sorusuna cevap bulmak zorunda kalacaklar.
Ha! Bu cevabı çok kolay bulurlar. Bulurlar da açıklayamazlar. Çünkü patronları kızar. İşlerinden olurlar.
Vatandaş mağdur değil, dedim. Evet, fiyatlardan vatandaş mağdur değildir. Çünkü ekonomik ve diğer alanlarda ülkemizin geleceği nokta çok açık ortadayken milletimiz tercihini bu tablodan yana kullandı.
Onun için diyorum ki, fasulyenin kilosu 15 değil 30 TL olmalı. Ama çok gaz yapar, diyenleriniz olabilir. Olsun. Verirler mehteri, gaz maz kalmaz.
AB’nin ekmeğini, etini yediriyorlar
Evet, meydanlarda AB karşıtı söylemler gırla gidiyor. Ama gerçekler hiç de öyle değil. Resmen Avrupa’nın etini, ekmeğini yiyoruz.
Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl Avrupa Birliği’nden toplam 230 bin ton buğday alımı için uluslararası ihale açtığını duyurdu. Söze gerek var mı?
Ete gelince!
2016’nın son ayında yazdık ama hiç kimseden ‘nasıl yani’ diye bile bir tepki gelmedi. Evet, Resmi Gazete’nin 7 Aralık sayısında yayınlanan tebliğe göre, Et ve Süt Kurumu, Moldova Cumhuriyeti’nden 500 ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti ithal edecek ve etti.
Geçtiğimiz günlerde ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamada 2017’de de hayvan ithalatının sürdürüleceğini söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı açıklamalara göre ise 400 bin veya 500 bin baş canlı hayvan ithalatına ihtiyaç var.
Ne diyelim! Afiyet olsun..