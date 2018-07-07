Liyakat ve ötesi

6 Kasım 1983 seçimleri siyasi tarihimizin en önemli seçimlerindendir. 12 Eylül darbesi sonrası çok partili sisteme yeniden geçişin ilk provasıdır. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren’in bütün eleştirilerine rağmen ANAP’ın lideri Turgut Özal, 4 eğilimi birleştirme sloganı altında giriştiği seçim propagandalarında hayli iddialıdır.
O yıllarda Trabzon’da idim. Necati de Trabzonlu bir delikanlı idi. Elinde sigarasıyla şehir merkezinde volta atar, kahvehanelerden çıkmazdı. Bir gün Uzun Sokak’ın Tabakhane mevkiine bağlanan yokuşunda bir direğin üzerine gördüm Necati’yi. Direğin dibinde iki kişi daha vardı. Necati, direğin üzerinde, karşı taraftan bulunan direkten uzatılan ipi bağlamaya çalışıyordu. Anavatan Partisi’nin bez afişiydi bu.
Necati direkten inince 'Hayırdır' diye sordum “ANAP’lı mı oldun?”
“Muharrem’ciğim” dedi, “Milliyetçi Demokrasi Partisi ile Halkçı Parti’nin kazanma şansı yok. Bence ANAP kazanacak. Seçim sonrasına yatırım yapıyorum.”
Necati 'doğru ata' oynamış, haklı çıkmıştı. ANAP yüzde 45 oy alarak birinci parti oldu ve iktidara geldi. Necati de astığı afişlerin semeresini gördü. Bir-iki ay içinde memur oldu. Trabzon’daki sağlık ocaklarından birinde göreve başladı.
Bir başka genç ise son derece zeki, çalışkan bir üniversite mezunu idi. İsmini vermek istemiyorum. Önce uçak mühendisliğini, ertesi sene ise tekrar sınava girdi ODTÜ İktisat’ı kazandı. İktisattan mezun olduktan sonra yıllarca iş aradı. Bir diğeri KTÜ’den mezun oldu, iş bulamadı, bohçacılık yaptı (evet yanlış duymadınız, bohçacılık!) sonra zor bela, bir yakının devreye sokarak araştırma görevlisi oldu.
Onlar ve onlar gibi yüz binler, Necati gibi direğe tırmanıp parti afişi asmadıkları için işsiz kaldı.
İktidar partisinin ‘hamili kart yakınımdır’ yazısıyla dağıttığı kartvizitler Türkiye’deki istihdam politikalarında liyakatin değil siyasetin hakim olduğunun en bariz göstergesiydi. ANAP’tan önce de bu durum böyleydi, sonra bu hiç değişmedi.
Bakanlıklarda, üniversitelerde, kamu kurumlarında formalite icabı personel alım sınavları yapıldı ama kazananlar hep Necati’ler oldu.
“Benden misin değil misin, benim görüşümden misin karşı taraftan mı, benim partimden mi diğer partilerden mi” gibi kriterler ilkel kriterlerdir modern dünyanın devleti ayakta tutmak için dört elle sarıldıkları ‘liyakat’ mefhumundan fersah fersah uzak düşen kriterlerdir.
Çok değerli bilim adamlarımızdan Oktay Sinanoğlu ile 2001 yılında yaptığım bir TV programında bu duruma şöyle isyan ediyordu Oktay Hoca: “Dosdoğru yönetilen ülkelerde insanlar becerilerine göre, liyakatlerine göre, yeteneklerine göre, karakterlerine göre bir takım işlere konurlar. Türkiye’de böyle bir şey yok. Ben bunu 40 senedir görüyorum. Türkiye’de ise “O’cudur, Bu’cudur, Şu’cuysa alırım, O’cu değilse almam. Daha önce sağ-sol meselesi vardı. Bu üniversite solcularınmış. Bunlar kendilerinden olmayanı hademe bile yapmıyorlarmış. Son yıllarda olan şeyler bunlar. Çok eski değil. Öbür taraf burada sağcılar hâkimmiş, bilmem neciler hakimmiş onlar da kendi adamını alır, öbürünü almaz.”
Al birini, vur ötekine.
Adam doçent olacak, profesör olacak; adamın yeteneğine bakılmaz, hatta bakılır da şöyle bakılır; adam hakikaten önemli araştırmalar yapmışsa, bilime katkılar getirmişse, bilim adamı olma yolundaysa adam bir türlü doçent olamaz, profesör olamaz.
Diyorlar ki, biz bunu beğenmedik?
Niye?
Bunun eğilimleri şudur budur.
Ama az önce bahsettiğim cemiyetlere üye olmuşsa yürü ya kulum!
Hiçbir ülkede yeteneğine hiç bakmadan hatta tam tersinden bakarak bu adamlar bir yerlere konmaz. Konursa böyle olur. Herkesin vazifesi başka…
Hizmet etmek, millete yararlı olmak, insanlığa, bilime hizmet etmek, böyle şeyler yerine ‘Bizdendir değildir, yeni dünya düzencidir ya da değildir’ diye değerlendirme yapılmaz.
Adam matematikçi ya da mühendis… Sana ne adamın görüşünden? Adam dindar olur, sağcı olur, solcu olur, sana ne? Adamın yeteneğine baksana, mesleğinde güzel şeyler yapıyor mu? Yaparken bir şeyler yaratıyor mu? Önce milletine, sonra da insanlığa da faydalı oluyor mu?
Sen buna bak.
Hayır bakılmaz!
(Diyalog programı Meltem TV, 01.03.2001, bkz. Yılların Ardından, sf. 69, Muharrem Bayraktar, İcmal Yayıncılık)
Oktay Hoca’ya Allah’tan rahmet diliyorum.
Onun derdi de bizim derdimiz de ülkenin her sahasında liyakat ehli kişilerin görevde olması.
Liyakat ve ötesi
6 Kasım 1983 seçimleri siyasi tarihimizin en önemli seçimlerindendir. 12 Eylül darbesi sonrası çok partili sisteme yeniden geçişin ilk provasıdır. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren’in bütün eleştirilerine rağmen ANAP’ın lideri Turgut Özal, 4 eğilimi birleştirme sloganı altında giriştiği seçim propagandalarında hayli iddialıdır.