Yunan, Ege’deki adalarımızı işgal etmiş; sıkıntı yok çünkü Albay Cevdet haklarından geliyor. Haçlılar dört bir koldan üzerimize geliyormuş sıkıntı yok çünkü Ertuğrul, Alpleriyle hadlerini bildiriyor.
Avrupa bizi parçalamaya çalışıyormuş sıkıntı yok çünkü Sultan Abdulhamid Han İngiliz elçisini tokatlayarak gereğini yapıyor.
PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ vs. ABD ve Avrupa’dan aldıkları silahlarla askerlerimizi, polislerimizi şehit ediyormuş sıkıntı yok Savaşçı’da, Söz’de, İsimsiz’de kökleri kazınıyor.
Ah bir de Polat’ımız olsaydı işte o zaman kimse bize yan bakamazdı!
Olsun bu kadarına da şükür.
Yalnız değiller elbette!
Arkalarında iftar ve sahur programlarını mesken tutan reyting hocalarından oluşan koskoca dua ordusu var!
Durum buyken paniğe gerek yok!
Sen rahat ol, Survivor’a devam et Türkiyem!
* * *
Barzani “25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapacağım. Üstelik Kerkük de içinde olacak” diyor. Medyamız “tamam da Arda Turan milli takımı neden bıraktı” diyor.
Karışık Ortadoğu bir daha karışmış, büyük şeytan mezhep savaşı için düğmeye basmış, meydamız “tamam da Fatih Terim Arda’ya ne cevap verecek” diyor.
Gece gündüz demeden terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçiğimizin hergün şehadet haberleri gelirken medyamız “tamam da Arda uçakta niye küfür etti” diyor.
İşsizlik, enflasyon zirve yapıp yoksulluk sınırı 5 bin liraya dayanmış, medyamız “Arda’nın, Burak’ın pirimi ne olacak” diyor.
22 yaşındaki Aybüke öğretmen alçak bir kurşunla kara toprağa düşerken meydamız “tamam da Arda’ya maçta küfür ettiler” diyor.
* * *
Evet... durum ne yazık ki bu!
Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden geçerken, hiç olmadığı kadar beka sorunu yaşarken bizim meydamızın gündemi bir grup şımarık topçu.
Hiçbirinin bu ülkenin gerçek gündemiyle ilgisi , alakası yok. Böyle bir dertleri de yok.
Yok Arda, yok Terim! Topunuz batsın!
Sırtlarındaki formanın (renk itibarıyla) Türkiye ile alakası olmadığı gibi içindeki topçuların da Türkiye ile bir ilgilieri yok. İstiklal marşı okunurken sakız çiğneyen şımarık birine ay-yıldızlı formayı emanet etmek zaten başlı başına bir ayıp!
Üstüste puanlar kaybedip sonra bir maç kazanınca kameraların karşısına geçip garip garip mimiklerle, uzun ve anlaşılmaz cümlelerle “hesap soracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız” diyen şımarık bir kadro peyda oldu başımıza.
Şundan emin olun bu ülkenin milli formasını giyenler egosu zirve yapmış bir teknik direktörün şımarık topçuları değil Kato’da, Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te vatan müdafasında can verenlerdir.
Saygılar!..
Mevcut fotoğrafı bu kadar güzel,anlaşılır ve net bir şekilde sunan bu ölçüde harika bir yazı okumadım son günlerde.Teşekkur