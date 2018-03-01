MEM imza günü gören göze kurtuluş günü

Dünya iktisat tarihine, kapitalizmin halledemediği meseleleri “çözen tez” olarak adını yazdıran Mili Ekonomi Modeli, güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısı ile Ankara’da okuyucu ile buluştu.
Bazıları körü, sağırı, dilsizi oynasa da, Milli Ekonomi Modeli Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını çözecektir diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Özellikle Rusya Meclisi Duma’da 5 yıl önce gerçekleşen Milli Ekonomi Modeli programından sonra tezin Rusya’da, parlamentoda kanunlaşarak uygulanmaya başlaması kapitalizmin sömürüsünden bıkan halklar için bir can simidi olmuştur.
Bu toplantıdan sonradır ki Rusya, ABD’nin karşısında yeni süper güç olarak yer alabilmiştir.
BRICS ülkelerinin, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin’in; dünya bankası yerine kendi bankalarını kurma cesareti de bundan sonradır.
Prof. Dr. Haydar Baş, yalnız çıktığı bu yolda şu anda arkasında 4 milyar insanı buluyor…
Ne diyelim darısı Türk milletinin başına…
1453 için Ortaçağ’ı kapayıp Yeniçağ’ı başlatan hadisedir deniliyorsa;
2005’de gerçekleşen ilk Milli Ekonomi Modeli kongresinin yapıldığı günde, dünyayı kasıp kavuran kapitalizmi bitiren yeni bir sistem olarak yeni bir devri açan gün olarak tarihte yerini almıştır.
Ezilen halkların tek umudu, yegâne çözümüdür.
Açlık sınırının 1.608 TL; yoksulluk sınırının 5 bin 238 TL olduğu bir ortamda lütfen artık gerçekleri görelim.
Sayın Baş, 5 bin TL’lik asgari ücreti nasıl vereceğini özellikle vurguladı konuşmasında…
Kapitalizmdeki sömürü mantığına göre, devletin gelir kalemleri, vatandaşın kursağındakini almaktır. Yani vergiler ve zamlardır.
Milli Ekonomi Modeli’ne göre devletin gelir kalemlerini yine devlet oluşturur.
Senyorajın devreye konması bunların başında gelir.
Sayın Baş, madenler konusunda, yer altındaki madenler dayanak gösterilerek açılacak tespit davasından sonra para basılacağını ve bu sayede senyoraj hakkının kullanılması ile devletin ihtiyacı olan paranın temin edileceğini özellikle vurguladı, Ankara’da.
Milli Ekonomi Modeli, iktisat matematiğinde dünyada bir numara kabul edilen Prof. Dr. Lebedev’in dediği gibi, açıldıkça açılan bir derya.
27 Şubat’ta, Rusya Duma’sındaki programın 5. yıldönümünde, Ankara’da konuşulan tez, tam istihdamı sağlayan, işsizliği önleyen tek tezdir.
Sürekli büyümeyi temin eden tek tezdir.
Adil gelir paylaşımını sağlayan tek tezdir.
Kapitalizm, sistemin eksikliklerinden kaynaklanan, işsizlik, enflasyon, deflasyon, iç ve dış borçlanma, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk meselelerinde aciz kalır, bir avuç azınlığa hizmet ettiği için düzeltmeye de uğraşmaz.
Milli Ekonomi Modeli,
Tüketim eksenli tek tezdir.
Faizi devreden çıkaran tek tezdir.
İnsan merkezli tek tezdir.
Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlıdır gerçeğini ispatlayan; dolayısıyla kaynak savaşının önüne geçebilecek tek modeldir.
Arz ve talep dengesini sağlayan tek sistemdir.
Paraya yeni tanım getiren tek tezdir.
Devletin gelir kalemleri kapitalizmden çok fazladır.
Gelire göre vergi uygulamasını getiren tek tezdir.
Sosyal devleti hayata geçirecek tek modeldir.
Senyorajı devreye koyan tek sistemdir.
Mili paralarla ticaret kuralını getiren tek modeldir.
Devletin ekonomiye müdahalesini kabul eden tek sistemdir.
Rusya'nın Liberal Demokrat Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi arasında Haziran 2014'teki Mutabakat Protokolü merasiminde söz alan Prof. Dr. Lisiçkin, özellikle buna vurgu yaparak; Liberal Demokrat Parti'nin teklifi ile modelin Duma'da kanunlaşmaya başladığını belirtmiş, modelin uygulanması ile ülke kaynaklarındaki devlet kontrolünün arttığının altını çizmişti.
Kısaca, Milli Ekonomi Modeli dünya insanlığının yegâne tezidir.
Tek olduğu bu maddeler esasen sosyalizmin ve kapitalizmin halledemediği belki de bir avuç insana hizmet için bilerek devamına izin verdiği sorunlardır.
Ne diyelim Papaz Maltus’un, kaynakları bir avuç insana aktaran zihniyeti, Sayın Baş’ın inancıyla şekil bulan Milli Ekonomi Modeli’nde tüm dünyaya yetecek bir berekete dönüşmüş…
Ekonomik istikrarını Milli Ekonomi Modeli ile içte temin etmiş ve bu modelin uluslararası birlikteliği ile dışarıda da güçlenen bir Türkiye, büyük devletler arası iş birlikleri kurabilir.
İçinden geçtiğimiz zor günler Milli Ekonomi Modeli’nin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.
Gün, kapı kapı dolaşarak Milli Ekonomi Modeli’ni anlatma günüdür.