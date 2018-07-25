Milli eğitim neden kaos içinde?

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminde bazı değişiklikler yapılacağını ve önümüzdeki yıl liselere geçiş sınavında da önemli revizyonlar yapılacağını söyledi.
Demek oluyor ki eğitim sistemimiz yeni bir şok dalgası ile karşı karşıya kalacak.
Oysa geçen sene sınav sistemi büyük bir şamata ile değiştirilmiş, eski sınav sisteminin çok kötü olduğu, yenisinin çok iyi olduğu propagandası yapılmış, ortada bir sınav sistemi yokken milyonlarca öğrenci nasıp bir sistemde sınava gireceğini bilmeden çalışmış, sonunda ortaya ucube sorularla dolu bir sistem çıkmış, sınava girenin de girmeyenin de liselere nasıl geçeceğinin belli olmadığı “dünyanın en kötü ve karmaşık” sınav sistemi milletin başına bela olmuştu.
Şimdi de zafer nutuklarıyla değişen eski sistem yeniden değişecek!
Değişmesi lazım mı?
Elbette.
Çünkü öğrenciyi, öğretmeni, veliyi, okulları travmaya sokan, insana “yahu bu kadar felaket bir sistem kimin aklından çıktı?” dedirten bir sistem var karşımızda.
İstediğimiz, kalıcı, köklü, bilime, dünya standartlarına, toplum yapımıza uygun bir sistemin gelmesi.
Okullarda öğrencilerin eline tablet tutuşturup, tableti bir devrim olarak takdim edip, sonra da matematikten Türkçeye, “çok fazla kitap okuyarak çözülebilecek” tarzda soruları öğrencelerin önüne koymanın anlamı ne?
Madem okuma odaklı sınav sistemi hayal ediyordunuz, çocuklara “ tablet dağıtacağına kitap dağıtsaydınız, tablet devrimi yerine kitap devrimi yapsaydınız daha iyi olmaz mıydı?
Bu nasıl bir aşuredir?
Deniz Zeyrek, Hürriyet’te şunları yazmıştı:
“2002’de Kasım ayında AK Parti iktidara geldi. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna Erkan Mumcu oturdu ancak sadece 4 ay o görevde kalabildi.
14 Mart 2003 günü eğitimin dümenine geçen Hüseyin Çelik, 1 Mayıs 2009’a dek, tam 74 ay görev yaptı. Mumcu, 2004’te müfredatı değiştirdi. Okumayı cümlelerle değil, seslerle öğretme ile o yıl tanıştık. Çocukların ilk öğrendiği “a” değil “e” sesi oldu. Haliyle “Ali topu at” tarzı fişler tarih oldu.
2005’te liseler 4 yıla çıkarıldı. İngilizce hazırlık sınıfları kaldırıldı.
Çocuklar yazmayı el yazısıyla öğrenmeye başladı.
Liselere girişte yapılan LGS kaldırıldı, yerine OKS getirildi. İlk OKS 2006’da yapıldı.
2007’de OKS’nin yerine 6, 7 ve 8. sınıflarda SBS yapılması kararlaştırıldı.
2008’de son OKS yapıldı. 6 ve 7. sınıflar SBS’ye girdi. Dershaneye gitme işi 4. sınıfa düştü.
1 Mayıs 2009’da Hüseyin Çelik gitti, yerine 26 aylığına Nimet Baş geldi.
Bakan Baş, 1999’dan beri tek olan üniversiteye giriş iki sınavını ikiye çıkardı. 2010’da liseden üniversiteye YGS ve LYS ile geçilmeye başlandı. 2010’da SBS’yi okul dışı kaynaklara (dershanelere) yönlendiriyor diye 3 aşamalı olmaktan çıkardı, 8. sınıfta yapılacak tek sınava dönüştürdü.
Ömer Dinçer, 6 Temmuz 2011 günü Milli Eğitim Bakanı oldu. En iddialı değişikliklere o girişti: 28 Şubat’ın eseri ‘katsayı’ sorununa neşter attı. Nimet Baş uğraşmış, Danıştay’ı aşamamıştı. Dinçer, 2012’de muzaffer oldu.
En önemli eseri 4 artı 4 artı 4 diye anılan yeni eğitim sistemi oldu. 8 yıllık eğitime geçişle kapanan imam hatip ortaokulları yeniden açılmaya başlandı. Okul yaşı 5.5 oldu.
Nabi Avcı 24 Ocak 2013 günü Milli Eğitim Bakanı oldu. 40 ay görev yaptı.
Ekim 2013’te SBS kaldırıldı, yerine 6 ayrı dersten yılda iki kez yapılan TEOG getirildi.
Dershaneler, devletin katkı payı ile öğrenci alan liselere dönüştü. Lise son sınıf öğrencileri en iyi okullarda okusalar bile dershaneden bozma bu liselere akın etti.
Binlerce okul yöneticisi bir gecede değiştirildi. Müfettişlik kavramı da sil baştan değişti.
65. hükümetin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a da müfredatı yeniden değiştirmek düştü. Proje okullar ve bu okullardaki öğretmen rotasyonu da tarihe geçti.” (Hürriyet, 15 Ocak 2017, Deniz Zeyrek)
LYS’den OKS’ye, OKS’den SBS’ye, SBS’den TEOG’a sınav sistemini değiştir babam değiştir. Ortaokuldaki öğrenciye nasıl daha iyi bir eğitim veririmin hesabını yapmak gerekirken, habire sınav sistemi değiştirerek bir yere varmak mümkün mü?
Mümkün olmadığı ayan beyan ortaya çıktı.
Görüyoruz ki “son sistem de” patladı?
Yeni milli eğitim bakanına başarılar diliyorum.
Ama başarı için “liyakat ehli” insanlarla çalışması şart.
Milli eğitim neden kaos içinde?
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminde bazı değişiklikler yapılacağını ve önümüzdeki yıl liselere geçiş sınavında da önemli revizyonlar yapılacağını söyledi.
insan gönüldür gönül mantığıyla yaklaşılmadığı sürece köklü çözümler bulunması güçtür