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11. yarış Almanya'da

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

20 Temmuz 2018 Cuma 10:08
11. yarış Almanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 171 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 163

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 116

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 104

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 287 puan

2. Mercedes: 267

3. Red Bull: 199

4. Renault: 70

5. Haas: 51

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Anahtar Kelimeler:
11. YarışAlmanyaFormula 1 Dünya ŞampiyonasıHockenheim Pisti
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