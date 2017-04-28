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4. etap Hollanda'da koşulacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı, Hollanda'da yapılacak

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4. etap Hollanda'da koşulacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabına, Hollanda ev sahipliği yapacak.

Avustralya, Tayland ve İspanya'da koşulan ilk üç yarışın ardından sezonun 4. etabı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte düzenlenecek. Antrenman turlarıyla başlayan organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Yarış ise 30 Nisan Pazar günü TSİ 12.30'da koşulacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışını, Factory Vamag sürücüsü İtalyan Roberto Rolfo, Tayland'daki ikinci etabı GRT Yamaha takımından İtalyan Federico Caricasulo, İspanya'daki üçüncü etabı ise yine GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias kazanmıştı.

Sürücüler klasmanı
Sezonun 3. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 45 puan
2. Roberto Rolfo (İtalya) - 40
3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 34
4. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 32
5. Niki Tuuli (Finlandiya) - 27
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Kenan SofuoğluMotor SporlarıDünya Supersport ŞampiyonasıHollanda
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