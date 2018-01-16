Afyonkarahisar'da motokros heyecanı

Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül'de 18. ayağı düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın, kentin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yaptığı açıklamada, bu önemli organizasyonun 140'ın üzerinde ülkede canlı olarak yayınlandığına dikkati çekerek, "Bu canlı yayınları 1,5 milyara yakın insan televizyonlardan izliyor. Bunun yanında sosyal medyadan, internetten de çok sayıda insanın izlemesiyle yaklaşık 2 milyar insana ulaşma imkanını elde edebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Yarışlar sırasında Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi tanıtan birer dakikalık videoların da yayına gireceğine işaret eden Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla sadece ilimize değil, ülkemizin tanınırlığına ve turizmine de bu şekilde katkı yapmış oluyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası için 10 binden fazla turisti şehrimize bekliyoruz. Yurt içinden de en az 30 bin izleyicinin bu yarışları takip etmek amacıyla ilimize geleceğini tahmin ediyoruz. Bize gelen raporlar bu doğrultuda. Şehrimiz bu kadar misafiri ağırlayacak altyapıya sahiptir."

"Çok büyük avantajlar sağlayacak"

Çoban, belediye olarak farklı spor dallarında tesisleşme noktasında çok ciddi mesafe kaydettiklerini söyledi. Hazinenin tahsis ettiği arazi üzerine 2016 yılında belediye imkanları ile 167 bin metrekare alanda Türkiye'nin en güzel motokros pistlerinden birini hazırladıklarını belirten Çoban, "Burada hem motokros hem enduro hem de süper enduro yarışmaları çok rahat şekilde yapılabiliyor. Nitekim tam üç defa Türkiye şampiyonalarını burada gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile Uluslararası Motosiklet Federasyonuna başvurarak 2018 ve 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da yapılması için girişimde bulunduklarını dile getiren Çoban, şöyle devam etti: "Federasyondan gelen heyet tesislerimizi, şehrimizi ve en önemlisi de motokros yarış pistlerimizi inceledi. Her noktada onay verdiler. 2018 ve 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağının Afyonkarahisar'da yapılması noktasında protokolümüzü imzaladık. İnşallah hem bu yıl hem de 2019'da Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Yarışlar hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımında bize çok büyük avantajlar sağlayacak."

"Bir ilki başarmış olacağız"

Organizasyonun Afyonkarahisar'a alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Çoban, "Türkiye Motosiklet Federasyonuyla beraber, Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın da büyük desteğiyle belediye olarak bu organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Dünya Motokros Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonu gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.