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Afyonkarahisar’a ‘tam not’

Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’ın Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) “tam not” aldı

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:06
Afyonkarahisar’a ‘tam not’

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’ın Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) “tam not” aldığını söyledi. Uçar, dünyanın en önemli 10 spor etkinliğinden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Türkiye’nin organizasyon gücünü dünyaya bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

‘1.8 milyar kişi takip etti’

Yarışların CBS Sports, Eurosport, BNT Sport, Sport TV, FOX Sports ve Star Sport China gibi spor kanallarıyla dünyaya ulaştırıldığına işaret eden Uçar, “MX2 ve MXGP etapları 80 ülkede naklen yayınlandı. Yarışların toplamda da 186 ülkeye 4 saatlik bant yayınıyla ulaşmasını sağladık. Organizasyonu yaklaşık 1,8 milyar kişi takip etti. Böylece, Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Uçar, FIM Avrupa Başkanı Wolfgang Srb’ın dünyanın en iyi motokros parkuru unvanını Afyonkarahisar’daki piste verdiğini aktararak, “Afyonkarahisar, dünyanın en iyi motokros pisti seçildi. Organizasyon, Uluslararası Motosiklet Federasyonundan tam not aldı” dedi.

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AfyonkarahisarDünya Motokros ŞampiyonasıFIM
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