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Alonso'nun yerini Sainz gelecek

McLaren takımı yetkilileri, sezon sonunda Formula 1'e veda edeceğini açıklayan Alonso'nun yerine Sainz'ın yarışacağını açıkladı

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:11
Alonso'nun yerini Sainz gelecek

Formula 1 takımlarından McLaren, İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun yerini Carlos Sainz ile dolduracak.

McLaren'den yapılan açıklamada, sezon sonunda Formula 1 kariyerini noktalayacağını açıklayan Alonso'nun yerine 2019 yılından itibaren 23 yaşındaki İspanyol pilot Sainz'ın yarışacağı kaydedildi.

Formula 1'de dördüncü yılını geçiren ve Renault adına yarışan Sainz, bu sezon en iyi derecesine Azerbaycan Grand Prix'sinde 5. olarak ulaştı.

Kariyerinde iki Formula 1 şampiyonluğu bulanan 37 yaşındaki Alonso, salı günü Formula 1'i sezon sonunda bırakacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos SainzFernando AlonsoFormula 1McLaren
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