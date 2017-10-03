Avrupa şampiyonluğuna bir adım kaldı

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda tarih yazmaya hazırlanıyor.

Şampiyonada 7 yarış sonunda 153 puanla lider durumda bulunan ekip, 6-8 Ekim'de Letonya'da gerçekleşecek Liepaja Rallisi sonunda liderliğini koruması halinde Türkiye'ye rallide, takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirecek.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, sırasıyla Azorlar Rallisi (Portekiz / 30 Mart-1 Nisan), Kanarya Adaları Rallisi (İspanya / 4-6 Mayıs), Seajets Akropolis Rallisi (Yunanistan / 2-4 Haziran), Kıbrıs Rallisi (Kıbrıs Rum Kesimi / 16-18 Haziran), Rzeszow Rallisi (Polonya / 3-5 Ağustos), Barum Çek Zlin Rallisi (Çekya / 25-27 Ağustos) ve Roma Rallisi'nin (İtalya / 15-17 Eylül) ardından takımlar klasmanında lider konumda bulunuyor.

Murat Bostancı-Onur Vatansever (Ford Fiesta R5) ve Buğra Banaz-Burak Erdener'den (Ford Fiesta R2T) oluşan ekip, 6-8 Ekim'de Letonya'daki Liepaja Rallisi ile tamamlanacak şampiyonada, birinci sırada yer aldığı takdirde, takımlardaki ilk Avrupa ralli şampiyonluğunu elde edecek. Murat Bostancı, yaptığı açıklamada, 2015 yılında hem Türkiye Ralli Şampiyonası, hem de Avrupa Ralli Kupası'nı kazandıklarını ve Avrupa şampiyonluğunu hedeflediklerini belirterek, "Avrupa Ralli Kupası'na, otomobil sporlarının UEFA Kupası diyebiliriz. Biz 2015 yılında bu kupayı kazandık. Avrupa Ralli Şampiyonası ise Şampiyonlar Ligi gibi. Bu şampiyonada başarılı olabilmek için 3 yıllık bir program yaptık." ifadelerini kullandı.

Geçen yılı şampiyonaya ve ilk defa yarışacakları parkurlara alışma senesi olarak geçirdiklerini dile getiren Murat, "Bu yıl ise yeni otomobilimiz Ford Fiesta R5'e alışma senemiz olacaktı ama bu sırada ben ve genç takım arkadaşım Buğra Banaz, kendimizi geliştirmeye devam ettik. Kendimizi geliştirirken aynı zamanda istikrarlı bir şekilde her yarışta takımımıza yüksek puanlar getirerek, Castrol Ford Team Türkiye'yi liderliğe taşıdık. Şampiyonanın bitimine bir yarış kala hala lideriz." değerlendirmesini yaptı.

"Henüz ikinci yılımızda takım olarak Avrupa Ralli Şampiyonası'nın lideri olacağımızı beklemiyorduk." diyen Murat, şunları söyledi: "Şampiyonanın sonuna geldik. Bulunduğumuz pozisyonu korumak için elimizden geleni yapacağız ve sezon sonunda Avrupa'daki tek Türk takım olarak şampiyon olmaya çalışacağız. Bu başarıya giden yolda sadece biz, yardımcı pilotlarımızla otomobillerimiz yok tabii ki... Arkamızda büyük bir takım ve ekip çalışması var. En çok övündüğümüz şey, yüzde yüz Türk bir takıma sahip olmamız. Yıllardır Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ve diğer uluslararası yarışlarda edindiğimiz tecrübeleri, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda liderliğe taşıdığımız için çok gururluyuz. Son bir yarışımız daha kaldı. Umarım şampiyonluğu Türkiye'ye getiririz."

Banaz: "Sezon belki de takvimin en zor yarışıyla başladı"

Milli sporcu Buğra Banaz ise geçen yıl takvimdeki zor ve önemli rallileri tanıma amaçlı bir kaç yarışa katıldıklarını belirterek, "Bu yıl ise geçen seneden elde ettiğimiz tecrübeler doğrultusunda, 8 yarışlık maratonun bitimine bir yarış kala lider konumdayız. Liderliğimizi Letonya'da koruyarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz." dedi.

Sezonun, zorlu Portekiz'deki Azor Rallisi ile başladığını anlatan Buğra, şöyle konuştu: "Sezon belki de takvimin en zor yarışıyla başladı. Daha sonra Kanarya Adaları'nda devam etti. Bu iki yarış da bizim hiç alışık olmadığımız bir zeminde gerçekleşti ama yine de güzel dereceler ve tecrübelerle tamamladık. Dünyanın en ünlü yarışlarından Akropol Rallisi'nde takım arkadaşım Murat, şanssız bir şekilde genel klasmanda 3. şekilde giderken, son 3 kilometrede yoldan çıkarak yarışa veda etti. Bense kendi klasmanım ERC3'ü kazanarak takımıma önemli puanlar kazandırdım. Daha sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya ve Çekya'da ülkemizi başarıyla temsil ettik ve yarışlardan değerli puanlar alarak takımlar şampiyonasında liderliğimizi koruduk."

Bu sezon tecrübe kazandıklarını vurgulayan Buğra, "Umuyorum ki gelecek sezon bu tecrübeler doğrultusunda çok daha rekabetçi olacağız. Bana bu fırsatları sunduğu için takım direktörümüz Serdar Bostancı'ya ve başarımda emeği geçen herkese, özellikle yardımcı pilotum Burak Erdener'e, aileme ve tüm Castrol Ford Team Türkiye ekibine çok teşekkür ederim." dedi.

Şampiyonanın son etabı olan Liepaja Rallisi öncesi ilk 5 takım ve puanları şöyle:

1. Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye 153

2. ACCR Czech Team - Çekya 136

3. Opel Junior Team - Almanya 122

4. Lotos Rally Team - Polonya 104

5. Gemini Clinic Rally Team - Fransa 64