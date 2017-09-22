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Dünya Rallisi yeniden Türkiye'de

Türkiye, 7 yıl aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na yeniden ev sahipliği yapacak.

22 Eylül 2017 Cuma 13:30
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Dünya Rallisi yeniden Türkiye'de

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Paris'te yapılan toplantıda alınan kararla, şampiyonadan çıkarılan Polonya'nın yerine aday ülkelerden Türkiye takvime dahil edildi.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine göre, 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın 10. etabı, Muğla'da düzenlenecek. Türkiye, 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul'da Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon, gelecek yıl 228 ülkede 132 televizyon kanalı tarafından yayınlanacak ve 700 milyonun üzerinde seyirciye ulaşacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun Türkiye'ye yeniden verilmesi konusunda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığı belirtildi.

"Ülkemi̇z ve sporumuz adına çok mutluyuz"

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye'nin adaylık yarışında Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bırakarak takvime dahil edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Başta bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemizde destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz."

Son Güncelleme: 22.09.2017 16:01
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Otomobil FederasyonuTürkiye Otomobil Sporları FederasyonuTürkiyeSporSerkan YazıcıDünya Ralli Şampiyonası
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