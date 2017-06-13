"Durumumuz Başakşehir gibi"

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden tek Türk takımı Castrol Ford Team Türkiye'nin birinci pilotu Murat Bostancı, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin ardından, bir Avrupa şampiyonluğunu da rallide Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Murat Bostancı, yaptığı açıklamada, bu yıl 12 farklı ülkeden 25 takımın yarıştığı Avrupa Ralli Şampiyonası'na şampiyonluk parolasıyla başlamadıklarını ama çok iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki ikinci yılımızda takımlar klasmanında şampiyonluğu hedeflemedik ama işler umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor." dedi. Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki tek Türk takımı olduklarının altını çizen Bostancı, "Türkiye'yi temsil ediyoruz, otomobilimizin üzerinde büyük bir Türk bayrağı var. Bizden başka Türk takımı da yok. Bunun sorumluluğu ile takımın bütün fertleri daha başka bir motivasyon ile işe sarılıyor. İnşallah Fenerbahçe'den sonra Türkiye'ye bir Avrupa şampiyonluğu da ralliden gelir." ifadelerini kullandı.

"Kimse bir Türk takımının bu noktalarda olacağını beklemiyordu"

Sezonun 3. yarışı olan Yunanistan'daki Akropol Rallisi'nde takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını ve takımlar klasmanında ilk sıraya yükseldiklerini hatırlatan Murat Bostancı, "Alman takımının 2 puan önüne geçtik. Yunanistan'dan sonra Kıbrıs en iddialı olduğumuz yarışlardan. Kıbrıs'ta puan farkını açarak ilk 3'teki yerimizi garantilemek istiyoruz. Sonraki yarışlar rakiplerimizin güçlü olduğu yarışlar. Hedefimiz bu sene takımlar şampiyonasında iyi bir yerde olmak, önümüzdeki iki üç yıl içinde de şampiyonayı kazanmak." şeklinde konuştu. Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki rakip takımların da şu an elde ettikleri başarıya şaşırdıklarını vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti: "Kimse bir Türk takımının bu noktalarda olacağını beklemiyordu. Aslında şu anda lideriz ama bu bizim de beklentimizin üzerinde. Durumumuz futbolda Başakşehir'in şampiyon olmaya çalışması gibi. Onlar şampiyon olmak istiyordu ama en başında böyle bir başarıyı tahmin ederek o noktaya gelmemişlerdi. Bireysel olarak hedefim de günün birinde Avrupa şampiyonu olmak. Daha önemli hedefim ise genç pilotları yetiştirmek, onları benden daha iyi yerlere getirmek. Türkiye'yi en tepede temsil eden takımın birinci pilotuyum. Bundan daha iyi bir şey olamaz sanırım."

"Ralli kariyerimdeki en üzüldüğüm anlardan biriydi"

Akropol Rallisi'nde hayatında en üzüldüğü anlardan birini yaşadığını aktaran Murat Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan'da takımımızın iki çeker kategorisindeki otomobilleri çok iyiydi. Yarışı birinci ve ikinci sırada bitirdi. Ben son etaba kadar 3. sıradaydım, neredeyse podyumda bitirecektim. Akropol Rallisi çok önemli bir yarış ve ilk defa 4 çeker bir otomobille yer aldığımız yarışı podyumda bitirmek hayali kurulamayacak bir şeydi. Son etabın bitimine 3 kilometre kala yoldan çıkıp, yarış dışı kaldık. Ralli kariyerimdeki en üzüldüğüm anlardan biriydi. Ama iyi bir takım işi çıkardık, takımın diğer pilotlarının getirdiği puanlarla Akropol Rallisi'nin sonunda takımlar klasmanında liderliğe çıktık."

"Rallinin içinde doğdum"

Ünlü ralli pilotu Serdar Bostancı'nın oğlu olan Murat Bostancı, bu spora başlamasını ise şu sözlerle anlattı: "Ralli'nin içinde doğdum. Annem ve babam rallilerde tanışmıştı. Annem, Türkiye'nin ilk kadın ralli ekibinin yardımcı pilotuydu. Babam da doğduğumda 15 yılı aşkın süredir yarışıyordu. Küçüklüğümde hep annemle babamın yarışlarına gittim. Okuldan eve geldiğimde çizgi film izleyeceğime, yarış kasetlerini izlerdim. Böyle bir ortamda doğunca, ben de uzak kalamadım, zaten çok seviyordum. Bir gün ben de ralli pilotu olacağım diyordum, o günlerden bugünlere geldim." Ralliye olan ilginin az olduğunu belirten Murat Bostancı, Türkiye'de genel olarak bir spor kültürünün olmadığını dile getirerek, "En büyük eksiğimiz Türkiye'de genel olarak spor kültürünün olmaması. Taraftarlık oturmuş ama taraftarlığın altında spor kültürü yok. Futbolda bile spor kültürü oturmamış, tamamen renge bağlılık ve taraftarlık üzerine kurulu bir yapı var." sözlerine yer verdi.