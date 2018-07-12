Ege Rallisi başlıyor

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi, 13-15 Temmuz'da İzmir'de koşulacak.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ralliye, 61 araç katılacak. NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi'nin sembolik startı, yarın saat 19.00'da Çeşme Belediyesi önünden verilecek. Rallinin ilk gününde Çeşme Marina çevresinde belirlenen 1,94 kilometre uzunluğundaki NG Kütahya Seramik seyirci özel etabı geçilecek.

Rallinin ikinci gününde heyecan, saat 13.00'te Fuar İzmir'de başlayacak. Katılımcılar, Efemçukuru ve Gödence etaplarında yarışacak.

Son gün ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısına koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları, ikişer kez geçilecek.

Öte yandan Ege Rallisi'nde FIAT Egea Gençler Kupası'nın ilk ayağı da koşulacak.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı öncesinde Ford Motorsport Turkey pilotu Yağız Avcı 33,5 puanla ilk sırada yer alırken, aynı takımdan Deniz Fahri 30 puanla ikinci ve BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova da 29,2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.