Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek. Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 14 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.
F1'de 5. etap İspanya'da
Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak
12 Mayıs 2017 Cuma 12:13
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek. Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 14 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.