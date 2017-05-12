F1'de 5. etap İspanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da koşulacak sezonun 5. etabıyla devam edecek. Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 14 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.



Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 86 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 73

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49

5. Max Verstappen (Hollanda) - 35

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 136 puan

2. Ferrari - 135

3. Red Bull - 57

4. Force India - 31

5. Williams - 18