Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

F1'de sıradaki durak Çin

Sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Nisan Pazar günü yapılacak

Bu haber kez okundu.

F1'de sıradaki durak Çin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun ikinci etabıyla devam edecek.

Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 10.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek. Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12
5. Max Verstappen (Hollanda) - 10

Takımlar klasmanı:
1. Ferrari - 37 puan
2. Mercedes - 33
3. Red Bull - 10
4. Williams - 8
5. Force India - 7
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Motor SporlarıFormula 1 Dünya ŞampiyonasıÇin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100