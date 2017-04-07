F1'de sıradaki durak Çin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'de koşulacak sezonun ikinci etabıyla devam edecek.
Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 10.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek. Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12
5. Max Verstappen (Hollanda) - 10
Takımlar klasmanı:
1. Ferrari - 37 puan
2. Mercedes - 33
3. Red Bull - 10
4. Williams - 8
5. Force India - 7