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F1, Monaco sokaklarına taşındı

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 27 Mayıs Pazar günü yapılacak

25 Mayıs 2018 Cuma 11:01
F1, Monaco sokaklarına taşındı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 27 Mayıs Pazar günü 16.10'da başlayacak. Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 78

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 153 puan

2. Ferrari: 126

3. Red Bull: 80

4. Renault: 41

5. McLaren: 40

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
Sebastian VettelMonacoLewis HamiltonFormula 1Dünya Şampiyonası
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