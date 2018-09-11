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Ferrari'de bir dönem sona eriyor

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan Fin pilot Raikkonen, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı

11 Eylül 2018 Salı 11:41
Ferrari'de bir dönem sona eriyor

Formula 1'in eski dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağını açıkladı.

Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki Fin pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını ve gelecek iki yıl Sauber için yarışacağını bildirdi. Ferrari'den yapılan açıklamada ise, "Raikkonen, geride kalan yıllarda hem sürücü hem de insani yetenekleri sayesinde takıma büyük bir katkı sağladı. Takımın gelişiminde büyük bir rol oynadı ve aynı zamanda harika bir takım oyuncusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Formula 1 kariyerine 2001 yılında Sauber takımıyla başlayan Raikkonen, 2007-09 arasında Ferrari ile yarıştıktan sonra Formula 1'e ara verdi. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'e 2012 yılında dönen Fin pilot, son beş sezondur Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

İtalyan takımının Kimi Raikkonen'in yerini 20 yaşındaki Sauber pilotu Charles Leclerc ile doldurması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 11.09.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
SauberKimi RaikkonenFormula 1Ferrari
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