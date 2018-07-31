Filede fisktür çekilecek

Voleybol liglerinde 2018-2019 sezonu fikstürü 7-8 Ağustos'ta çekilecek kuralarla belirlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vestel Venus Sultanlar ve Efeler Liglerinde 2018-2019 sezonu fikstürü kura çekimleri, 7 Ağustos Salı günü Ankara'daki Volley Hotel'de saat 14.00'te yapılacak.

Erkekler ve bayanlarda 1. ve 2. Lig fikstür kurası ise 8 Ağustos Çarşamba günü çekilecek. Volley Hotel'deki kura çekiminde saat 11.00'de 1. Lig, saat 14.00'te de 2. Lig fikstürü belirlenecek.