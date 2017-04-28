Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek. Rusya'nın 5 bin 848 metrelik Soçi Autodrom Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Nisan Pazar günü yine aynı saatte yapılacak. Sezonun ilk 3 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.
Formula 1 Rusya'ya taşındı
Sezonun dördüncü yarışı Rusya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek
28 Nisan 2017 Cuma 12:16
Bu haber kez okundu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek. Rusya'nın 5 bin 848 metrelik Soçi Autodrom Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Nisan Pazar günü yine aynı saatte yapılacak. Sezonun ilk 3 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.