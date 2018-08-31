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Formula 1’de sıradaki durak İtalya

Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix’sinde sıralama turları bugün, yarış ise 2 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek

31 Ağustos 2018 Cuma 17:19
Formula 1’de sıradaki durak İtalya

İtalya’nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları bugün TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 2 Eylül Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek. Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan’da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Büyük Britanya ve Belçika’da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco’da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya’da ise Ricciardo’nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1İtalyaMonza
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