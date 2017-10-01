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Hamilton arayı açtı

Formula 1'de sezonun 15. ayağı Malezya Grand Prix'sini Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Verstappen kazandı

01 Ekim 2017 Pazar 12:22
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Hamilton arayı açtı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Malezya Grand Prix'sinde, Red Bull-TAG Heuer takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 sezonunun 15. mücadelesi, Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın başlangıç anında Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yerini korumayı başardı. Yarış öncesi aracında arıza meydana gelen Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, ikincilikteki yerini kaybederek müsabakaya "pit" alanından başlamak zorunda kaldı.

Raikkonen'in yerine yarışa ikinci sırada başlayan Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Max Verstappen, 4. turda Hamilton'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Kalan turlarda rakiplerine geçilmeyen ve yarışı 1.30.01.290'lık derecesiyle ilk sırada bitiren Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin ikinci birinciliğine ulaştı.

Verstappen'in 12.770 saniye gerisinde Hamilton ikinci, liderin 22.519 saniye arkasında Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo üçüncü sırayı aldı.

Aracındaki sorun nedeniyle sıralama turlarını yarıda bırakan ve yarışa en geriden başlayan Alman sürücü Sebastian Vettel ise liderin 37.362 saniye gerisinde dördüncülüğü elde etti.

Bu galibiyetle puanını 281 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, bitime 5 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 34'e çıkardı. İki pilotu, 222 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İlk 10

Japonya Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:

1. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

7. Stoffel Vandoorne (McLaren Honda)

8. Lance Stroll (Williams Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams Mercedes)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Malezya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 222

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 177

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 503 puan

2. Ferrari - 385

3. Red Bull - 270

4. Force India - 133

5. Williams - 65

Anahtar Kelimeler:
Formula 1Lewis HamiltonMalezyaMax VerstappenMercedes
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