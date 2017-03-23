Hamilton'un favorisi Ferrari

Formula 1 kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sezonun favori takımının Ferrari olduğunu söyledi.

Bu hafta sonunda yapılacak yeni sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si öncesinde Formula 1 pilotları, Melbourne kentinde basın toplantısı düzenledi. Sezonu değerlendiren son yılların başarılı pilotu Hamilton, antrenman turlarında Ferrari takımının önceki yıllara oranla büyük aşama kaydettiğini belirterek, "Bence bu sezonun en hızlı araçlarına Ferrari sahip. Sezonun favorisi, kesinlikle onlar." diye konuştu.

"Mercedes çok güçlü bir takım"

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel ise Mercedes ile aralarında bu sezon rekabet yaşanabileceğini kaydederek, "Onları yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mercedes çok güçlü bir takım ve rekabeti artırmak için kurallar değişse bile yine çok güçlü bir araçla karşımıza çıkacaklarından eminim." değerlendirmesinde bulundu. Bu sezonki Ferrari araçlarının performansından memnun olduğunu da vurgulayan Vettel, "Sürdüğümüz en hızlı araçlar olduğunu söyleyebilirim. Onlara sahip olduğumuz için şanslıyız. Arada rekabet olup olmayacağı, sezon başlayınca belli olacak." ifadelerini kullandı. Mercedes pilotları Hamilton ve emekliye ayrılan Nico Rosberg, Formula 1'de son 3 sezondaki yarışlardan zaferle ayrılmıştı. Bu sezon öncesi düzenlenen antrenman turlarında ise Ferrari araçları en hızlı tur zamanlarına ulaşmıştı.

14 ülkeden 20 pilot mücadele edecek

Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek. Markalar klasmanında son 3 yıldır zirvenin sahibi Mercedes'in son dünya şampiyonu pilotu Alman Nico Rosberg'in sürpriz emeklilik kararının ardından kariyerinde 3 kez zirveye çıkan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, yeni bir takım arkadaşıyla piste çıkacak. Rosberg'in yerine Williams takımı ile sözleşmesi biten Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas'ı transfer eden Mercedes, bu sezon da şampiyonluk için mücadele edecek.

Almanlar başı çekiyor

Formula 1'de 20 yarışın yapılacağı 2017 sezonunda üç pilot ile Almanlar başı çekiyor. Almanları, ikişer yarışçıyla Büyük Britanyalı, İspanyol, Fin ve Fransız pilotlar takip ediyor. Şampiyonada birer de Meksikalı, Danimarkalı, Belçikalı, Avustralyalı, Hollandalı, İsveçli, Kanadalı, Brezilyalı ve Rus pilot piste çıkacak.

Takım değiştirenler

Valtteri Bottas'ın yanı sıra Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg ve Esteban Ocon takım değiştiren pilotlar oldu. Magnussen, Renault takımının sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek bu sezon Haas takımına geçti. Renault ise Magnussen'in yerine Force India'dan Alman yarışçı Nico Hülkenberg'i getirdi. Force India da bu sezon Formula 1'e katılmayan Manor Racing MRT'nin Fransız pilotu Esteban Ocon ile anlaştı.

Emeklilik kararından döndüler

2016 sezonu sonunda emeklilik kararı alan Brezilyalı tecrübeli pilot Felipe Massa ise karar değiştirerek Williams takımıyla sözleşme uzattı. Massa gibi geçen yıl emeklilik kararı alan Büyük Britanyalı Jenson Button ise bu sezon McLaren-Honda'nın yedek pilotu olacak.

4 takım kadro değiştirmedi

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 4'ü, pilotlarında değişikliğe gitmedi. Bu sezon daha iddialı bir araç ile piste çıkacak Ferrari'de, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel ve 2007'de zirveye adını yazdıran Finlandiyalı Kimi Raikkonen yarışmaya devam edecek. Red Bull Racing ve Toro Rosso'nun pilotları değişmezken, McLaren Honda ise pilotlar arasındaki unvan değişikliğine rağmen aynı kadro ile mücadele edecek. Redbull Racing, Daniel Ricciardo ve Max Verstappen ile Toro Rosso, Daniil Kvyat ve Carlos Sainz Jr. ile McLaren Honda ise Stoffel Vandoorne ve Fernando Alonso ile yola devam edecek.

1 yeni pilot var

Formula 1'de 2017 sezonunda 1 pilot ilk kez mücadele edecek. 2016 Avrupa Formula 3 Şampiyonası'ndan zaferle ayrılan Kanadalı Lance Stroll, Williams adına yarışacak.

Başkan değişti, 1 takım ve 3 pilot gitti

ABD merkezli medya şirketi Liberty Media tarafından geçen ocak ayında satın alınan ve 40 yıldır başkanlık görevini yürüten Bernie Ecclestone'nun yerine ABD'li Chase Carey'in geçtiği Formula 1'de, geçen sezon 11 takım 22 pilotla mücadele ederken, 2017'de bu sayı 10 takım ve 20 pilota düştü. Ekonomik zorluklar yaşayan Büyük Britanya'nın Manor Racing MRT takımı Formula 1'den çekilirken, geçen yıl yarışan Meksikalı Esteban Gutierrez, Endonezyalı Rio Haryanto, Brezilyalı Felipe Nasr Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.

Pilotlar ve takımları

2017 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Red Bull: Daniel Ricciardo (Avustralya), Max Verstappen (Hollanda)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)

McLaren Honda: Stoffel Vandoorne (Belçika), Fernando Alonso (İspanya)

Renault: Nico Hülkenberg (Almanya), Jolyon Palmer (Büyük Britanya)

Force India: Sergio Perez (Meksika), Esteban Ocon (Fransa)

Toro Rosso: Daniil Kvyat (Rusya), Carlos Sainz Jr. (İspanya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Sauber: Marcus Ericsson (İsveç), Pascal Wehrlein (Almanya)

Williams: Lance Stroll (Kanada), Felipe Massa (Brezilya)