İkinci sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışına ikinci sıradan başlayacak. İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.51.132'lik tur zamanıyla MV Agusta Reparto Corse takımından Fransalı Jules Cluzel'in oldu. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli sporcu Kenan Sofoğlu, 1.51.321'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkını elde etti. Honda World Supersport takımının ABD'li sürücüsü Patrick Jocobsen ise 1.51.535'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.



Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun beşinci yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şöyle:

1. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse): 1.51.132

2. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.51.321

3. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.51.535

4. Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti): 1.51.735

5. Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse): 1.51.901

6. Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Lorini): 1.51.950

7. Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. Honda Racing): 1.52.025

8. Alex Baldolini (Race Department ATK): 1.52.075

9. Gino Rea (GRT): 1.52.089

10. Ondrej Jezek (GoEleven): 1.52.280