Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışına ikinci sıradan başlayacak. İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.51.132'lik tur zamanıyla MV Agusta Reparto Corse takımından Fransalı Jules Cluzel'in oldu. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli sporcu Kenan Sofoğlu, 1.51.321'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkını elde etti. Honda World Supersport takımının ABD'li sürücüsü Patrick Jocobsen ise 1.51.535'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
İkinci sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışının sıralama turlarını ikinci tamamladı
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışına ikinci sıradan başlayacak. İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.51.132'lik tur zamanıyla MV Agusta Reparto Corse takımından Fransalı Jules Cluzel'in oldu. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli sporcu Kenan Sofoğlu, 1.51.321'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkını elde etti. Honda World Supersport takımının ABD'li sürücüsü Patrick Jocobsen ise 1.51.535'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.