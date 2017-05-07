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İspanya'da zafer Pedrosa'nın

MotoGP tarihinin 3000. yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Repsol Honda takımından Pedrosa kazandı.

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İspanya'da zafer Pedrosa'nın
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın tarihinin 3000. ve bu senenin dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Dani Pedrosa, sezonun ilk galibiyetini aldı. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dördüncü etabı, İspanya'nın Jerez şehriyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Dani Pedrosa, 45.26.827'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Takım arkadaşı ve vatandaşı Marc Marquez, Pedrosa'nın 6.136 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Ducati'den İspanyol sürücü Jorge Lorenzo ise liderin 14.767 saniye arkasında üçüncü oldu. 
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Anahtar Kelimeler:
MotoGPDani Pedrosa
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