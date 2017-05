Kanarya Adaları'nda ikinci ayak koşulaşacak

Otomobil sporlarında Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, yarın Kanarya Adaları'nda başlayacak.



Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, 4'ü toprak, 4'ü asfalt parkurda olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada, sezonun 2. ayağına İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları ev sahipliği yapacak. 2017 takvimindeki ilk asfalt yarış olan ve bu yıl 41'incisi yapılacak Kanarya Adaları Rallisi, 208 kilometrelik parkurda koşulacak. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden ve sezonun ilk yarışı Portekiz Azor Adaları Rallisi'nde takımlar sıralamasında 5. olan Castrol Ford Team Türkiye'de, Ford Fiesta R5 aracı ile Murat Bostancı -Onur Vatansever çifti, Ford Fiesta R2T aracı ile de Buğra Banaz-Burak Erdener ikilisi piste çıkacak.

Milli rallici Murat Bostancı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bizim için tamamen yeni bir yarış olan Azor Rallisi'nden sonra Avrupa Şampiyonası'na Kanarya Adaları Rallisi ile devam ediyoruz. Geçen sene bu yarışı Fiesta R2T ile yapmış ve bitirmiş olmanın bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum ama yine de bu iki yarış kendine özgü koşulları ile yerel sürülerin güçlü olduğu parkurlar. Amacım, hızlı ama temkinli bir tempo ile yarışmak ve bu yarışı ilk 10 içinde bitirip bu sezon asıl iddialı olacağımız Yunanistan ve Kıbrıs rallilerinde en yüksek tempoya çıkmak." ifadelerini kullandı. Sporculardan Buğra Banaz ise "Avrupa'da yarışmak bana dünya çapında rekabetin ne seviyede olduğunu öğretiyor. Büyük dersler alıyor ve Ford Fiesta R2T aracımızla her geçen gün hızımızı arttırıyoruz. Benim için her şey şu an bir rüya gibi." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında 65, toplamda ise 125 aracın katılacağı Kanarya Adaları Rallisi, 6 Mayıs'ta sona erecek.