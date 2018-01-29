Kariyerini şampiyonlukla bitirecek

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. sezonunda şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya şampiyonu Kenan, yaptığı açıklamada, 2018 sezonun başlamak üzere olduğunu söyledi. İspanya'da testlerin yapıldığını ve şubat ayında takımın lansmanının gerçekleşmesinin ardından sezonun ilk yarışı için Avustralya'ya gideceğini anlatan Kenan, şimdilik her şeyin yolunda olduğunu kaydetti. Geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından artık motosikletle antrenmanlara başlayabildiğini dile getiren milli motosikletçi, "Performansım da iyi çünkü artık antrenmanları yalnız değil gençlerle yapıyorum. Özellikle Toprak çok hızlı. Toprak'la antrenman yapmak benim için kolay değil artık çünkü kariyerinin en güçlü zamanlarını yaşıyor, henüz 21 yaşında. Ben emekliliğe yaklaşmış bir sporcu olarak onunla antrenman yapmanın avantajını yaşıyorum." dedi.

"Kararımı sezon sonunda vereceğim"

Bu sezonla alakalı hayalinin tekrar şampiyonluk olduğunu ifade eden Kenan, "Bu sezon, benim yarış kariyerimin 20. sezonu olacak. Rabbim şampiyonluğu nasip ederse bırakma niyetim var, şampiyonlukla kariyerimi noktalamak istiyorum. Hayalimiz tekrar şampiyon olmak. Tabii ki burada şampiyon olamazsam ne olacağı soru işareti. Soruyorlar, 'şampiyon olamazsan bırakacak mısın diye?'. Bu konuda net bir şey söyleyemiyorum. Evvela sezonu yaşamak, sezonun içinde nasıl motor kullandığımı görmek istiyorum. Sezon sonuna doğru şampiyonluk iddiamız ne kadar onu görmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda vereceğim." şeklinde konuştu.

Yarışmaya devam etmesi halinde sponsorlarının ve herkesin kendisini desteklediğini ancak annesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmayı bırakmasını istediğini aktaran Kenan, şunları söyledi: "Herkes devam etmemi istiyor. Bir tek istemeyen esasında annem, artık bırakmamı istiyor. Öte yandan son sakatlığımdan sonra Cumhurbaşkanımızın da böyle bir talebi olmuştu. Ben şampiyonlukla noktalamak istediğimi söyledim ve bir yıl daha yarışmaya izin almıştım. Hayırlısı bakalım. Şimdilik kendimi güçlü hissediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Kariyerimle alakalı 'Tamam artık, şampiyon olsam da olamasam da bırakıyorum.' diyebilir miyim sezon içerisinde göreceğiz inşallah. Şampiyon olursam büyük ihtimalle bırakacağım." ifadelerini kullandı. Kenan, bırakması halinde sporcularla ilgilenmek için yeterli zamanı bulacağını söyledi.

"Türkiye'de motor sporları büyümeye başladı"

Kenan, yarışmayı bıraktıktan sonra yapacak çok işin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de motor sporları büyümeye, bilinir hale gelmeye başladı. Gençler bu spora karşı hevesli olmaya, aileler de destek olmaya başladı. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda sporcu sayısı da artacaktır. O yüzden ilerisi ile alakalı ben çok fazla plan yapmak istemiyorum ama görüyorum ki büyük bir ışık var. Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğini çok fazla görüyoruz. Destekler sayesinde sporcular yetiştirip dünya şampiyonalarında yarıştırabiliyoruz. İmkan çok, şimdilik bugüne bakıp 2018'i inşallah şampiyonlukla kapatıp sonrasının planlarını da ileri ki yıllarda yapmak istiyorum."

"Osmanlıspor ile devam etmek istiyorum"

Milli motosikletçi Kenan, kulübü Osmanlıspor'la olan anlaşmasının 2017-2018 Süper Ligi'nin sezon sonuna kadar devam ettiğini anımsattı. 2017 yılında Osmanlıspor'un lisanslı sporcusu olduğunu, 2018 sezonunda da yine beraber başladıklarını anlatan Kenan, şunları söyledi: "Sezon ortasında tekrar konuşacağız, tabii ki devam etmek istiyorum. Çünkü Osmanlıspor bana destek oluyor. Sakatlığımda yaşadığım sorunlarda da hemen ulaşabildiğim arkamda büyük ve güçlü bir kulübün olması bizi rahatlatıyor. İnşallah devam ederiz, ben memnunum. Yarışlardan sonra Osmanlıspor formasıyla çıkıp tur da atıyorum. Bana çok soruyorlar orada, 'Beraber çalıştığım, lisanslı sporcusu olduğum futbol takımı.' diyorum. Son dönemdeki yükselişi beni mutlu etti. Umut ediyorum ki, ikinci yarıda yukarılara çıkar ve geçen yılki Osmanlıspor'u görme şansı buluruz."