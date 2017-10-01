Kenan Sofuoğlu Türkiye'ye getirildi

Kenan Sofuoğlu, cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours pistinde düzenlenen Supersport 2017 sezonunun 8. yarışında kaza yapmıştı. Hastaneye kaldırılan Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında üç tane kırık oluştuğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Sofuoğlu tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli motorcu hastanede eşi Julia Sofuoğlu, annesi Nuray Sofuoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve yakınları tarafından karşılandı.