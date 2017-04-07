Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malezya Formula 1'e veda ediyor

Formula 1, 1999'dan bu yana etapları arasında yer alan Malezya Grand Prix'sinin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağını duyurdu

Bu haber kez okundu.

Malezya Formula 1'e veda ediyor

Formula 1'in etapları arasında yer alan Malezya Grand Prix'si, bu yıl son kez koşulmasının ardından takvimden çıkarılacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 1999'dan bu yana organizasyonun etapları arasında yer alan Malezya'daki Uluslararası Sepang Pisti'nin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağı belirtildi. Kararın Malezyalı yetkililerle ortaklaşa alındığı ve gelecek sezondan itibaren takvime Fransa ve Almanya'dan pistlerin dahil edilerek organizasyonun 20'den 21 etaba çıkarılacağı ifade edildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan  Formula 1'in yöneticilerinden Sean Bratches, "Formula 1 ailesinden bir üyeye veda etmek her zaman zordur. Yaklaşık 20 yıldır bünyemizde yer alan Malezya, tutkulu seyircisiyle bu sporun bir parçası olduğunu kanıtlamıştı. Daha önce de açıkladığımız gibi, Formula 1'in global ölçekte daha fazla kişiye ulaşması için büyük planlarımız var. Bu karar da bu doğrultuda alındı." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Motor SporlarıFormula 1Malezya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100