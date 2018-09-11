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Marmaris, büyük yarışa hazır

Marmaris'te gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası 10. ayağı öncesi içinde hastane, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan alan hazırlandı

11 Eylül 2018 Salı 11:46
Marmaris, büyük yarışa hazır

Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi her türlü ihtiyacın karşılanacağı yaşam alanı oluşturuldu. Bin kişilik ekibin çalışma yürüttüğü alana, 130 tır malzeme ve platform taşıdı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül'de düzenlenecek şampiyona öncesi ilçeye gelen 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu hazırlıklarına başladı.

Takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar da malzemeleri ve otomobilleri servis alanına getirdi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda adeta küçük bir şehir kuruldu. Hastane, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi, garaj alanlarının bulunduğu bölgeye 130 tır malzeme ve platform taşırken yaklaşık bin kişilik ekip de burada çalışma yürütüyor.

Bölgeye gelen bazı takımların iki katlı donanımlı garaj alanı oluşturduğu görülürken bazı takımlar ise tırları dönüştürerek garaj ve yaşam alanı kurdu. Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, yaptığı açıklamada, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağında, federasyon görevlileri harici özel olarak kurulan servis alanında sadece takımların 700 kişiyle 136 sporcuya hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye Rallisi’nde yarışacak bütün ekiplerin Marmaris'e geldiğini aktaran Kaya, yarışa katılacak pilotların yol notu kontrollerini ve antrenmanları yapacaklarını ifade etti.

"Rallinin kalbi burası"

Pilotların ilk kez yarışacakları parkuru kontrol edeceklerini anlatan Kaya, perşembe günü otomobillerin seyirci etabına giderek start alacağını bildirdi. Servis alanında, bir kentte olan her türlü hizmetin sağlandığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu: "Marmaris’te küçük bir şehir kuruldu. Bir hafta boyunca görevliler, pilotlar bu şehirde yaşayacak. Bu şehirde hastane kuruldu, içinde doktoru, hemşiresi ve bütün ekipmanlar var. Doping kontrolü için hazırlanan bölüm var. Araç kontrol alanları, medya merkezi, canlı yayın merkezi, sürücülerin bekleme alanı, internet, kapalı park alanı mevcut. Burada otomobiller geliyor, gidiyor bakımları yapılıyor. Servis alanında her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Rallinin kalbi burası. Otomobil arızalı veya hasarlı geldiğinde burada tamir edilip yarışa geri dönüyor. Tabii belli süre ve belli personelle tamirler yapılıyor. Buradan çıkıp yarışıyor, gün sonunda yine buraya geliyor. Her takımın belli sayıda mekanik personeli var. Burada her şey zamanına ve kuralına göre bunları denetleyen mekanizma var."

"Otomobillere yapılan işlemleri seyirciler de izleyebilecek"

Servis alanına seyircilerin de ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Otomobillere yapılan işlemleri burada seyirciler de izleyebilecek. Burada gerçekleştirilen müdahaleleri canlı olarak izleyebiliyorlar. Pilotları daha yakından görebiliyorlar. Herkes burada iç içe olacak. Burası çok kalabalık bir mutfak gibi. Servis alanı rallinin kalbi ve mutfağı." değerlendirmesinde bulundu. Kaya, vatandaşlardan yarışı izlemeye gelerek destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:31
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Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat KayaTürkiye RallisiServis ParkServis AlanıMarmarisDünya Ralli Şampiyonası
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