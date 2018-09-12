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Marmaris dev ralliyi bekliyor

Marmaris'te düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı yarın başlayacak

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:37
Marmaris dev ralliyi bekliyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı yarın Marmaris'te başlayacak.

Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatacak.

22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon, 16 Eylül Pazar günü sona erecek. İlçeye gelerek şampiyonanın hazırlıklarına başlayan pilotlar, bitiş çizgisini ilk sırada geçebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

WRC'nin Marmaris ayağı yarın saat 20.00'de Atatürk Meydanı'ndan seyirci özel etabıyla başlayacak. 14 Eylül Cuma günü Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık, Gökçe etaplarında mücadele edecek ekipler, İçmeler Pazar yerinden başlayarak Asparan'da sona erecek avantaj etabıyla yarışı tamamlayacaklar.

Rallinin tüm etapları ücretsiz izlenebilecek. Şampiyonanın bitiş ve ödül töreni de Asparan Servis Park'taki podyumda gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer alan şampiyona, yerli ve yabancı yaklaşık 350 medya mensubu tarafından takip edilecek. Organizasyon, 155 televizyon kanalından canlı yayınlanarak dünyaya aktarılacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye adına, Castrol Ford Team Türkiye yarışacak. WRC 2 kategorisinde Murat Bostancı ve Onur Vatanserver, WRC gençler kategorisinde ise Buğra Banaz ve Burak Erdener mücadele verecek.

Marmaris’te Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı da yaşanacak. Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan veren organizasyonda şampiyonluk belirlenebilecek. Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, 69.5 puanla lider durumda yer alıyor.

Pilotlar klasmanı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris etabı öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Thierry Neuville (Belçika): 172 puan

2. Sebastien Ogier (Fransa): 149

3. Ott Tanak (Estonya): 136

4. Esapekka Lappi (Finlandiya): 88

5. Andreas Mikkelsen (Norveç): 65

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Son Güncelleme: 12.09.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
WRCPilotMarmarisDünya Ralli Şampiyonası
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